Entramos en el pueblo del pulpo más cotizado de España: una villa marinera documentada desde el siglo XII, con casas de piedra frente a una ría gallega única

A orillas de la ría de Ferrol se abre una villa con un frente marítimo de casas, galerías y pequeñas calles que recuerdan el pasado pesquero de este rincón de A Coruña. El puerto, el paseo y el Cantón da Mariña concentran buena parte de la imagen marinera que ha definido a Mugardos durante siglos.

Pequeño pueblo de pescadores con paseo marítimo de madera y pasamanos. Mugardos, España / Istock / herraez

Pero vayamos al origen de este pueblo donde ahora conviven unos 5.200 vecinos. Su historia escrita se remonta, al menos, a comienzos del siglo XII. Un documento de 1105 menciona el lugar con el nombre de Mogardos y señala que una parte de la villa pertenecía al monasterio de Caaveiro. Otro documento de 1235 vuelve a citar Mugardos, entonces repartido entre distintas propiedades eclesiásticas.

Y volviendo a la actualidad, una de las mejores formas que tienes de empezar a conocerla es seguir la línea del mar. El Cantón da Mariña y el paseo marítimo son un opción perfecta para recorrer la parte más abierta de la localidad, con las casas mirando hacia la ría y las embarcaciones en el puerto. Al otro lado del agua verás también las fortalezas que protegían la entrada de la ría de Ferrol.

Adriana Fernández

En el paseo marítimo aparece la Casa de la Sirena, un edificio del siglo XVI que conserva en su fachada el escudo de la familia Mariño en el que está representada una sirena sujetando un pez. Desde el paseo marítimo también se puede contemplar la otra orilla de la ría. Allí verás San Felipe y sus defensas: la ría de Ferrol fue durante siglos un espacio protegido y militarizado, y sus castillos formaban parte de un sistema destinado a controlar la entrada por mar.

Mugardos se encuentra al anochecer, paseo marítimo, barcos de pesca / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Uno de los grandes protagonistas de ese sistema es el Castelo da Palma (o Castillo de La Palma). Aunque el origen de la construcción se remonta a finales del siglo XVI, la fortaleza fue ampliada y reformada durante los siglos siguientes hasta ser sustituida en el XIX por la construcción que ha llegado hasta nuestros días. La fortaleza se encuentra frente al castillo de San Felipe, al otro lado de la ría.

Vista del castillo de La Palma / Istock

El Castelo da Palma tuvo inicialmente funciones de vigilancia y terminó convirtiéndose en prisión militar. Su historia más reciente está relacionada también con la celda en la que estuvo recluido Antonio Tejero tras el intento de golpe de Estado de 1981, aunque las condiciones de visita y acceso al recinto pueden variar, por lo que conviene que las compruebes antes de acercarte.

Vista de la Ría de Ferrol en Galicia / Istock / Sergio Formoso

Es una localidad pequeña que puedes recorrer sin demasiada prisa, siguiendo primero el frente marítimo y entrando después por las calles del casco urbano. Antes de marcharte queda lo más sencillo: sentarte frente a la ría con un plato de pulpo a la mugardesa.

El pulpo que puso nombre a una receta

Sabemos que has llegado hasta aquí pensando en una tradición gastronómica mucho más conocida: la del pulpo a la mugardesa, una receta que convirtió a esta localidad de la ría de Ferrol en una referencia para los amantes de este producto. El pulpo forma parte de la historia del puerto desde hace siglos y durante el XVIII la pesca de este cefalópodo llegó a ser una de las actividades más destacadas de la localidad.

El pulpo que no te puedes perder. / Istock / AlfonsoFG

La tradición llegó a ser tan importante que, según Turismo de Galicia, la captura del pulpo fue durante décadas una ocupación casi exclusiva de Mugardos y el producto era especialmente solicitado en las ferias del interior de Galicia.

Aquí no se prepara como el conocido pulpo á feira. La receta tradicional mugardesa se sirve con una salsa elaborada a base de cebolla y pimientos, que acompaña al pulpo una vez cocido junto a patatas también cocidas. Es un plato que todavía forma parte de la identidad gastronómica de la villa y que se puede encontrar en sus establecimientos hosteleros.

La tradición tiene además su propia celebración. La Festa do Polbo de Mugardos está declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia y se celebra dentro de las Festas do Carme. Durante la jornada, el paseo marítimo se convierte en escenario de una gran degustación en la que cientos de voluntarios sirven alrededor de 3.000 raciones en cada edición y se emplean en torno a 1.200 y 1.500 kilos de pulpo.