Entramos en el pueblo de la ostra más cotizada de España: una joya oculta de las rías gallegas con soportales de piedra tradicionales, cruceiros antiguos y bancos marisqueros centenarios

Conocida popularmente como “la Capital de la Ostra”, Arcade es una pequeña parroquia situada en el municipio de Soutomaior en Pontevedra, el epicentro histórico y gastronómico de la ostra en Galicia, se sitúa justo en la desembocadura del río Verdugo para unir Arcade con la parroquia vecina de Ponte Sampaio, escenario histórico clave en la derrota de las tropas napoleónicas en 1809. Muy cerca, encontrarás el gran Castillo de Soutomaior, un emblemático castillo del siglo XII que cuenta con murallas medievales, jardines botánicos e historia ligada al noble Pedro Madruga.

Adriana Fernández

Este pueblo gallego es clave dentro del Camino Portugués, la segunda ruta más transitada hacia Santiago solo por detrás del Camino Francés. Para la mayoría de peregrinos, Arcade es el sitio perfecto para parar a descansar, la etapa habitual suele ser de Redondela a Pontevedra (unos 19 km), pero como Arcade queda justo a mitad, a unos 7 km de Redondela, muchos prefieren hacer noche aquí. Así aprovechan para acortar la caminata, relajarse junto al río Verdugo y recuperar fuerzas antes de la gran cuesta de A Canicouva.

Arcade, Pontevedra / wikimedia Commons/farrangallo

Arcade: un pueblo con mucha historia y naturaleza

Destaca principalmente por ser la joya oculta de las rías gallegas con soportales de piedra tradicionales, cruceiros antiguos y bancos marisqueros centenarios. Sin necesitar ser Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, este municipio cuenta con una gran arquitectura tradicional y monumentos claves como el Castillo de Soutomaior, situada a muy pocos minutos del centro, esta fortaleza medieval fue la casa del mítico Pedro Madruga y pieza clave en las revueltas irmandiñas.

El Dato Sus jardines cuentan además con el nombre de Jardín de Excelencia Internacional de la Camelia.

Construido casi seguro sobre una antigua cimentación romana, el puente de Ponte Sampaio, con sus 144 metros de largo salva las aguas del río gracias a sus diez ojos apuntados y semicirculares y a los robustos tajamares que se apoyan sobre roca y que se enfrentan a las corrientes del río Verdugo. Sin lugar a dudas, el acontecimiento más importante de este lugar fue la heróica batalla de Ponte Sampaio que enfrentó a las poderosas tropas francesas, comandadas por el general Ney y Soul, ante las milicias populares y el ejército español.

Puente de Ponte Sampaio / Istock / David Andres Gutierrez

Uno de los lugares que mejor reflejan la evolución arquitectónica gallega es la iglesia de Santiago de Arcade, un templo que conserva su origen románico del siglo XII, un dato muy importante es que, aún conserva su arco de medio punto con arquivoltas decoradas con motivos geométricos y vegetales, además de capiteles tallados con figuras antropomorfas y animales.

El Dato En la zona del puerto de Arcade se encuentran los famosos bancos marisqueros de donde salen sus famosas ostras, y a muy pocos pasos, siguiendo la ribera de la ría, se esconden las Salinas de Ulló, un rincón muy especial donde todavía quedan en pie los restos de unas antiguas salinas y un molino de mareas del siglo XVII.

Una gastronomía pesquera de 10

Su gastronomía gira en torno a sus famosas ostras de la ría —servidas vivas al natural con solo un chorro de limón— y a una extraordinaria variedad de pescados y mariscos frescos. Esta rica tradición marinera es, precisamente, uno de los grandes reclamos por los que miles de visitantes se acercan a este pueblo cada año.

Exhibición de ostras crudas. Galicia, España / Istock / Mercedes Rancaño Otero

La empanada gallega también es otro de sus platos estrellas, especialmente la de zamburiñas, berberechos, xoubas (sardinillas), chocos (jepias) hechas con masa artesanal de trigo o maíz. Tampoco faltan los grandes platos de lubina, rodaballo o su típico pulpo á feira, todo acompañado por un buen vino fresco y afrutado perfecto para acompañar al marisco, Vino Albariño de las Rías Baixas.