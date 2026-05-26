Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como “el paraíso de la tortilla poco cuajada”: tiene casco histórico, iglesias góticas, el Parque del Pasatiempo y una receta que divide a España

A solo unos kilómetros de A Coruña existe un pueblo que conserva un magnetismo cultural y gastronómico que lleva décadas atrayendo a visitantes de todo tipo. Esta ciudad resulta tan accesible como sugerente: en menos de media hora, ya sea en coche o en tren, el viajero puede pasar del ajetreo urbano a un escenario de historia. Para viajar a la Edad Media la realidad es que solo hace falta desplazarse hasta Betanzos, un pueblo de aproximadamente 13.500 habitantes que ha llamado la atención de viajeros de todo el mundo.

La antigua capital del Reino de Galicia no necesita estrategias para conquistar al turista: le basta con sus calles empedradas, sus soportales llenos de vida y sus tortillas. El casco histórico de esta ciudad ha sido reconocido como Conjunto Histórico-Artístico, puesto que conserva una densidad patrimonial que sorprende incluso a quienes creen conocer bien Galicia. Aquí no solo vienen amantes de la historia ni apasionados de la época medieval; los propios vecinos de la zona redescubren este lugar como si fuera único a cada momento.

Adriana Fernández

Conocida históricamente como 'Betanzos de los Caballeros', las antiguas puertas de la muralla de esta villa aún recuerdan el pasado defensivo de la ciudad. Cabe destacar que sus orígenes se remontan a tiempos remotos: fue durante la época romana cuando quedó documentada como Flavium Brigantium. Sin embargo, su configuración actual comenzó en el siglo XIII, cuando Alfonso IX decidió trasladar la población al emplazamiento que hoy ocupa, sobre el antiguo castro de Untia, buscando una mejor defensa frente a incursiones vikingas. A partir de entonces, la villa fue creciendo bajo la influencia de linajes poderosos como la familia Andrade, cuyo legado aún se percibe en el carácter gótico de muchos de sus edificios.

El Parque del Pasatiempo: el primer parque temático y enciclopédico de España

En el corazón del municipio se levantan tres de sus grandes símbolos: las iglesias de San Francisco, Santiago y Santa María do Azogue, joyas del gótico gallego que custodian sepulcros nobiliarios y siglos de historia. Aun así, Betanzos no vive únicamente de su pasado medieval y sus edificios del gótico. A finales del siglo XIX, los hermanos García Naveira impulsaron uno de los espacios más insólitos de Galicia: el Parque del Pasatiempo, un jardín enciclopédico que anticipó la idea de parque temático y que aún hoy conserva su aire excéntrico.

Una de las iglesias góticas más características de Betanzos / Istock / percds

Este espacio mezcla jardines, galerías, relieves y estanques en una propuesta inclasificable y fascinante. Pasear por sus rincones es entrar en un universo casi surrealista, donde conviven referencias exóticas, escenas históricas y construcciones que todavía hoy despiertan asombro. Mientras tanto, sus alrededores ofrecen acceso a paisajes protegidos como la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo o el cercano Parque Natural de As Fragas do Eume.

"El paraíso de la tortilla poco cuajada": un plato que define la identidad del pueblo

Y, por supuesto, hablar de Betanzos es hablar de comida. La localidad ha convertido su tortilla en un auténtico emblema gastronómico. En las tabernas del centro llegan a la mesa tortillas apenas cuajadas, jugosas hasta el límite, elaboradas con pocos ingredientes y mucha personalidad. Hay quien viaja exclusivamente para probarla, y basta un solo bocado para entender por qué. El dilema que ha dividido a España durante cientos de años, se resuelve aquí: ¿tortilla muy hecha o poco cuajada? Sus vecinos lo tienen claro.

Elaborada con patata gallega, huevos camperos, aceite de oliva y sal, se cocina con precisión. La teoría más aceptada sobre su origen lleva hasta Angelita Rivera, propietaria del restaurante La Casilla. Ella empezó a servirla alrededor del 1910. La receta, heredada de su madre y su abuela, se popularizó con una rapidez inesperada que a día de hoy conserva su tradición. ¿Planearías un viaje solo por probarla?