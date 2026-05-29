Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como “el reino asturiano de la fabada”: tiene ría, casas indianas, sidra natural y una cuchara capaz de convertir una escapada en sobremesa

Villaviciosa es una de las grandes villas sidreras del Principado, se encuentra en la costa oriental de Asturias, a unos 30 kilómetros del este de Gijón. Uno de los aspectos más destacados son sus paisajes marcados por los manzanos, los llagares y una cultura de Sidra reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2024.

Posee un gran patrimonio religioso con templos prerrománicos y románicos como San Salvador de Valdediós, San Juan de Amandi, Sata María de Lugás y San Andrés de Bedriñana.

Villaviciosa, Asturias, con su impresionante arquitectura y su vibrante plaza / Istock / JJFarquitectos

Sin duda, uno de los elementos naturales del concejo más destacados es la ría de villaviciosa, considerada la mayor ría de Asturias por la oficina turística local. Esta villa tiene un peso muy importante en el Camino de Santiago, siendo uno de los elementos de interés para quien visita esta región de la comarca de la Sidra.

Aunque, su casco histórico tiene un gran interés patrimonial destacando espacios muy reconocibles como la Calle del Agua, la Calle del Sol, el entorno del ayuntamiento, la Casa de los Hevia y la Casa Palacio de los Valdés.

Villaviciosa, Asturias: conocido mejor como" el reino de asturiano de la fabada"

Uno de los grandes destinos gastronómicos de la Comarca de la Sidra. La manzana, base de la Sidra, pescados y mariscos vinculados a la ría y al puerto de Tazones, son tres de los ingredientes indiscutibles y protagonistas en cada uno de sus platos. Tiene platos tradicionales como la fabada asturiana, los fabes con almejas y su delicioso arroz con leche. También destacan postres como su famosa tarta de manzana, la tarta de Villaviciosa y sus confituras artesanales.

En este concejo asturiano puedes visitar llagares como Sidra Castañón, Sidra Cortina y Sidra El Gaitero, que cuenta con más de 40.000 metros cuadrados en instalaciones, incluyendo una recepción de manzana, prensas, bodegas y su gran línea de embotellado.

Monumento hecho con botellas de sidra en Gijon, España / Istock / Parshina Olga

El proceso de elaboración de la sidra es un arte transmitido de generación en generación, donde la selección de las variedades de manzana es importantísima. El escanciado, cumple la función vital de romper el dióxido de carbono natural de la sidra, oxigenándola y permitiendo que el ‘espichao’ airee la bebida antes de llegar al vaso.

Fabada asturiana / Istock

Pero la riqueza gastronómica de Villaviciosa no se limita al mar y a la sidra, sus fértiles tierras y sus verdes pastos son cuna de productos excepcionales y de una ganadería de primera calidad. La influencia del clima atlántico y la tradición agrícola han dado lugar a una variedad de hortalizas, legumbres y frutas que son la base de muchos platos tradicionales asturianos. Las fabes, son las reinas de la huerta, ingredientes imprescindible de la mundialmente conocida Fabada Asturiana.