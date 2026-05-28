Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como “la capital gallega del cocido”: tiene una feria de Interés Turístico Internacional, productos de matanza, tradición ganadera y una receta que llena bares y restaurantes
Si existe un paraíso gastronómico en España, está escondido en algún rincón de Galicia: el mejor cocido del país se celebra en una de sus festividades más carácterísticas, declarada Interés Turístico Internacional. ¿Qué podría salir mal?
Situado en pleno interior gallego, entre Santiago de Compostela y las Rías Baixas, este municipio se ha convertido en una referencia imprescindible para quienes viajan con el apetito como brújula. No es casualidad que muchas listas gastronómicas lo señalen como uno de los grandes destinos culinarios de Galicia. Lleva décadas construyendo una identidad alrededor de un plato que aquí se vive con devoción tanto entre sus vecinos de toda la vida, como con sus visitantes: el cocido.
Pero reducir Lalín únicamente a su gastronomía sería quedarse a medio camino. La capital de la comarca do Deza es también uno de los territorios con mayor herencia celta de Galicia. Más de una treintena de castros repartidos por el municipio recuerdan un pasado remoto que todavía parece sentirse entre bosques y pequeñas parroquias. Incluso el moderno edificio del Concello, conocido como el Castro Tecnolóxico, rinde homenaje a esas raíces ancestrales con una arquitectura inspirada en los antiguos asentamientos circulares celtas.
Más allá de la mesa
El entorno invita a descubrir otra cara del municipio. La Carballeira de Barcia, con sus robles centenarios perfectamente alineados, ofrece uno de los paisajes naturales más singulares de la provincia. También merecen una visita los pazos históricos repartidos por la comarca y el Museo Ramón María Aller, dedicado al célebre astrónomo nacido en Lalín.
Un municipio que gira alrededor de un plato: el cocido como principal atractivo
El cocido es el gran motor emocional de Lalín, es una celebración de la cocina tradicional gallega. Una mesa donde el cerdo se convierte en protagonista absoluto y donde cada ingrediente tiene su papel perfectamente definido. Lacón, cacheira, costilla, chorizos, grelos, garbanzos, cachelos o tocino forman un conjunto contundente, generoso y cocinado durante varios días de preparación. Cada ingrediente tiene su momento y cada familia presume de su propia fórmula.
La importancia de este plato es tal que el municipio celebra cada año la conocida Feira do Cocido, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Durante semanas, especialmente en invierno, Lalín se llena de visitantes dispuestos a recorrer sus restaurantes en busca de la versión perfecta de este icono gastronómico. El ambiente durante el Mes do Cocido transforma la localidad en una auténtica capital del sabor. Las calles se llenan de música tradicional, pasacalles, mercados y actividades culturales.
Sin olvidar, por supuesto, el famoso monumento al cerdo, en plena calle Colón: una estatua que define perfectamente el orgullo con el que aquí se vive esta tradición.
Dónde comer el mejor cocido (y las mejores carnes) en Lalín
Entre los restaurantes más conocidos destacan casas históricas como La Molinera o Cabanas, auténticos referentes para quienes buscan una experiencia gastro completa. En sus mesas, además de excelentes carnes y embutidos, aparecen buenos vinos gallegos y una hospitalidad que forma parte esencial de la experiencia.
Es pensarlo y que se abra el apetito, ¿no crees?
- El refugio de Ángels Barceló (62 años) es un precioso pueblo de esencia mediterránea: tiene playas de aguas cristalinas, una iglesia del siglo XVIII y solo 7.000 habitantes
- La ciudad favorita de los mayores de 60 años está en el levante español: con preciosas playas de ensueño, tiene un ambiente medieval encantador
- El pequeño y discreto refugio de Sonsoles Ónega (48 años) en Lugo: una pequeña aldea de 200 habitantes con casas de piedra y un entorno natural declarado Reserva de la Biosfera
- El refugio de Iker Casillas (44 años) es un pueblo de 200 habitantes en la Sierra de Gredos: 'Fue el primero en darlo a conocer tanto en España como en el extranjero y a día de hoy lo seguimos notando y apreciando
- El refugio de Luis de la Fuente (64 años) tiene un casco histórico BIC y una fiesta Interés Turístico Nacional: 'Tengo una vinculación muy importante. Digo muy orgullosamente que soy de pueblo”
- El refugio de Pablo Alborán (36 años) está a orillas del Mediterráneo: un pueblo de casas blancas en la Costa del Sol que considera su “punto de equilibrio”
- Entramos en el pueblo conocido como “el paraíso de la mariscada”: tiene una fiesta dedicada al marisco, una isla con una ermita cubierta de conchas y vistas a la ría de Arousa
- Los pueblos ideales para jubilados que quieren recorrer España con calma: villas marineras, plazas históricas y destinos cómodos para caminar y descansar