Entramos en el pueblo conocido como 'el templo mundial de la gamba roja', una de las joyas de Alicante: declarado Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO en 2015 y abrazado por el Parque Natural del Montgó

Denia es una ciudad de la Comunidad Valenciana considerada una de las joyas más importantes de la Costa Blanca. Su gran legado histórico, sus playas y calas espectaculares de aguas cristalinas y su exquisita gastronomía de nivel mundial la hacen aún más especial.

Vista panorámica del paseo de Puerto Marina de Denia y Castillo / Istock / Angel Lozano

Se trata de la capital de la comarca de la Marina Alta. Actualmente, cuenta con 47.261 habitantes, pero es uno de los destinos favoritos de los turistas durante todo el año, por lo que en temporada alta la población aumenta llegando a superar los 200.000 habitantes.

Playa de Denia Las Rotas del Mediterráneo / Istock / Angel Lozano

Reconocida por la UNESCO como Ciudad Creativa de la Gastronomía, ofrece una experiencia gastronómica tan variada como sus playas, aportando sabores auténticos y tradicionales de la costa combinando los mejores productos de mar y huerta.

Denia: un paseo entre piedras, castillos y calles con encanto

Más allá de las playas y el buen tiempo, Denia es una ciudad formada por barrios que siguen conservando su esencia marinera. Caminos donde cada época ha dejado su huella. Estos son los lugares indispensables que no puedes saltarte en tu visita a esta ciudad costera de la comunidad valenciana.

Castillo de Denia

Es el principal elemento patrimonial del municipio. Se sitúa en el punto más alto de la ciudad. De origen islámico, construido entre los siglos XI y XII.

Dénia puerto con colina del castillo provincia de Alicante España / Istock / Tono Balaguer

Tuvo un papel fundamental como defensa ante los ataques piratas, y siglos después se le fueron incorporando nuevos elementos en función de la época histórica, hasta perder su función a finales del siglo XIX.

Cueva de montaña de Montgo El Gamell en Dénia y Jávea de Alicante / Istock / MEDITERRANEAN

En su interior tiene un museo arqueológico, con interesantes piezas de origen ibérico, romano y musulmán. Además, de un excelente mirador sobre la ciudad y el Mediterráneo.

Casco antiguo de Denia

El centro de Denia es un conjunto de callejuelas que rodean la colina del castillo. En la plaza de la Constitución, donde se encuentra el ayuntamiento y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en la calle de Loreto, es la principal vía del centro histórico y gastronómico de la ciudad valenciana. La calle del Marqués de Campo une el casco histórico con la Explanada Cervantes. Desde aquí, puedes alargar tu paseo hasta el barrio de Baix la Mar, delimitado por el castillo y el mar.

El Ayuntamiento de la ciudad de Denia, España / Istock / chrisdorney

Playa de Les Marines

Es la principal playa del municipio, un arenal de 3 kilómetros de largo que parte del barrio de Baix la Mar hasta la playa de Les Bovetes. Es un destino ideal para familias gracias a su arena fina, su amplitud y numerosos servicios como hamacas, vigilancia, baños, piraguas y otros juegos de agua.

Agua azul del mar y playa mediterránea en Dénia / Istock / perreten

Mercado de Denia

Junto a los bares de la calle Loreto, puedes visitar el mercado municipal de Dénia en la calle Magallanes, donde están los mejores productos de la tierra y del mar. Este mercadillo se celebra todos los lunes de 8:00 a 13:30 h en la explanada de Torrecremada.

Entrada al Mercado Central de la ciudad de Denia / Istock / soniabonet

Parque Natural del Montgó

Una de las joyas de Denia es el Parque Natural del Montgó, que envuelve el municipio por el sur desde el litoral hasta el interior. Es un magnífico lugar para respirar naturaleza y hacer alguna ruta de senderismo mientras se disfruta de unas privilegiadas vistas sobre la comarca y el mar.

En total hay nueve senderos señalizados y seis rutas de senderismo, por lo que es una magnífica idea si buscas hacer alguna actividad en Denia.

Cueva marina en el parque natural del Montgó. / Istock / Jose Antonio Aldeguer

Barrio de pescadores

Este barrio se encuentra junto al puerto y resulta muy llamativo, sobre todo por las pequeñas casas pintadas con colores llamativos que se pueden ver en lugares como la plaza de Mariana Pineda o la de la Cruz.

Casas adosadas en hilera en denia, España / Istock / jon chica parada

De esta forma, los pescadores podían reconocer enseguida sus viviendas desde sus propios barcos. También es muy llamativo el paseo por la calle Pont hasta llegar a la plaza de San Antonio, uno de los principales puntos de encuentro de este barrio de pescadores de Denia, gracias a sus bares y terrazas.

Denia: "el templo mundial de la gamba" y donde poder degustarlo

La gamba roja es uno de los mariscos más exclusivos y deseados del mundo. Más allá de su color rojo intenso, uno de los grandes atractivos es ese sabor tan potente e inconfundible que se concentra en su cabeza. Se pesca entre los 600 y los 800 metros de profundidad, en la plataforma Continental.

Langostinos rojos gigantes crudos frescos / Istock / LucaDAddezio

Su nombre científico es el de Aristeus Antennatus. La localidad de Denia es una de las mayores productoras de crustáceos que podemos encontrar en todo el territorio nacional.

Sin duda uno de los templos de la gamba roja es el restaurante "El Farallo". Uno de sus secretos mejor guardados para su plato estrella es utilizar agua tratada y filtrada con la salinidad del Mediterráneo local para que la gamba no pierda sus jugos internos por ósmosis.

Javier Cabrera ha sido el encargado de seleccionar diariamente el pescado y el marisco manteniendo una relación estrecha con los marineros locales. En la cocina, el secreto de los puntos de cocción y las recetas ha estado en manos de Julia Lozano, cuya manera para tratar el producto del mar ha sido premiada por los críticos gastronómicos más exigentes del país.