Entramos en el pueblo conocido como “el templo de las croquetas”: arquitectura popular riojana y una receta mítica nacida en una casa de comidas familiar

Ezcaray es un municipio y localidad española situada al oeste de la comunidad autónoma de La Rioja, concretamente en la parte alta del valle del Oja, al suroeste de la región. Actualmente, cuenta con 2.098 habitantes. Es un lugar para descubrir y admirar, donde se puede degustar lo mejor de la gastronomía tradicional y de vanguardia. También es un destino ideal para descansar o para celebrar cualquier tipo de evento.

Fue nombrada “Primera Villa Turística de La Rioja”. Su casco viejo conserva la arquitectura tradicional y, además, a lo largo del año se organizan festivales de jazz, jornadas micológicas, actividades deportivas y fiestas de tradición medieval. Cada época tiene su propio evento, aportando variedad turística, consiguiendo que miles de turistas que lo visitan al año queden absortos con la variedad de temáticas que aborda el pueblo riojano.

Adriana Fernández

Ezcaray: tradición serrana y cultura viva en el corazon riojano

Las primeras pruebas halladas que muestran que hubo poblamiento en esta zona pertenecen al neolítico, restos prehistóricos como hachas pulimentadas o una cueva-habitación en Valgañon. Más tarde el pueblo se asentó en la zona baja de la sierra dando origen a la topología vascuence. Con el paso de los años, se han encontrado sepulcros y objetos que confirman la ocupación de los romanos en las tierras altas del Valle del Oja. Este pueblo cuenta con raíces vascas, este hecho se debe a las repoblaciones del momento con Vascones venidos de las montañas alavesas y navarras que trajeron su lenguaje euskera.

Ezcaray / Istock / herraez

Ezcaray tuvo un peso muy importante en la economía textil a fiales del siglo XV. Alrededor de 1491, una sentencia permitió a los vecinos del pueblo teñir sus lanas y construir tintes particulares pagando renta al señor de la villa. Con el tiempo pasó de ser un pueblo industrial y ganadero a convertirse en un destino turístico, conocido por su casco histórico, su arquitectura serrana, la estación de esquí de Valdezcaray y su gastronomía.

Detallada escultura en la fuente de la iglesia-fortaleza de Santa María la Mayor en Ezcaray / Istock / Eva Jimenez

Patrimonio, arte y memoria entre montañas

Más allá de su estación de esquí, este pueblo de La Rioja, es un destino con un patrimonio histórico y cultural contando con calles emprendadas, decoradas con flores y sus plazas porticadas muestran una arquitectura tradicional y armoniosa. Entre muchos de sus monumentos destaca la iglesia María la Mayor, un imponente templo con influencia gótica entre sus muros. Otra de las joyas culturales son el Palacio del Arzobispo y la Casa de los Condes de Torremúzquiz, donde resaltan sus fachadas de piedra y detalles barrocos.

Iglesia de Santa María La Mayor, Ezcaray / Istock / IMAG3S

La Vía Verde del Río Oja se ha convertido en una encantadora ruta ta para paseos ciclistas y senderismo. La ruta ofrece vistas de viñedos y la Sierra de La Demanda. Al recorrerla se aprecia como este pueblo riojano combina la belleza de sus paisajes naturales con el legado de una comunidad que ha conservado su historia y tradiciones en cada rincón del pueblo. La villa cuenta con una rica tradición en artesanía textil. Las famosas mantas de mohair de Ezcaray son elaboradas de manera artesanal y convirtiéndose en uno de los símbolos de calidad y tradición de la región. Estas piezas únicas son reconocidas por su suavidad y durabilidad, y representan un souvenir perfecto para quienes llevarse un recuerdo de La Rioja.

n callejón estrecho con un edificio de piedra a la izquierda y un edificio blanco a la derecha. / Istock / Carlos Latrexi

El tesoro gastronómico de La Rioja

Ezcaray lleva muchos años siendo un destino perfecto para los más amantes de la gastronomía gracias a sus dos estrellas en laguía Michelin. Cuenta con una variedad de bares y restaurantes de alta calidad donde se combinan un paisaje natural que ofrece el plan perfecto tras un día esquiando en Valdezcaray.

Gastronomía Ezcaray / Istock / mathess

Uno de los platos más típicos sin duda alguna, son las croquetas del Echaurren, uno de los bocados más famosos de la gastronomía riojana. Nacieron en el restaurante Echaurren, su receta asociada a Marisa Sánchez, es sin duda una de las más famosas del pueblo. Su fama no viene de sabores raros sino de una receta clásica:croquetas de jamón, con una bechamel muy cremosa por dentro y un rebozado crujiente por fuera. Muchos chefs y expertos gastronómicos la consideran como: "una de las mejores croquetas de España".

Croquetas / Istock / Lulu Studio

María Sánchez recibió el Premio Nacional de Gastronomía en 1987 y la Medalla al Mérito en el trabajo en 2008. No hablamos de una simple receta familiar, sino de un símbolo local ligado a a una saga familiar y un perfecto destino gastronómico para todos.