Entramos en el pueblo conocido como “el paraíso de los torreznos”: tiene catedral, murallas medievales, castillo y uno de los bocados más crujientes de Castilla

España puede presumir de numerosos pueblos medievales tan bien conservados que poner un pie en ellos es como hacer un viaje al pasado. Pero lo de este pueblo escondido en la Soria más profunda va mucho más allá.

Un precioso pueblo que es mucho más que belleza: es el paraíso de los torreznos. / Istock

Se trata de uno de los conjuntos históricos más interesantes de toda Castilla y León, una villa que atesora un importante y valiosísimo patrimonio artístico y arquitectónico desde la Edad Antigua.

Adriana Fernández

Y es que hunde sus raíces en los primeros asentamientos celtíberos, y prueba de ello es el yacimiento de Uxama, situado en el altozano de El Castro. Se trata de una muestra magnífica de cómo era la ciudad en aquella época: desde calles porticadas a villas residenciales o infraestructuras públicas, como un acueducto o incluso lo que pudo ser el foro de la ciudad.

Este yacimiento es el primer asentamiento de la ciudad. / Istock / Carlos Soler Martinez (KarSol Photo)

Después, tras la época romana y visigoda, la ciudad se trasladó hasta el llano junto al río Ucero, que es donde se levanta El Burgo de Osma actual. Y recorrerlo es como hacer un viaje a la Edad Media en todo su esplendor.

Ciudad monumental y uno de los pueblos más bonitos de España

Fortificada y monumental, conserva intramuros de su muralla (construida a mediados del siglo XV) tesoros de incalculable valor y rincones que son pura magia medieval. Y uno de los más destacados es la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, testigo de cuando la ciudad fue sede episcopal.

Se trata del monumento más significativo de la villa. En los orígenes, se levantó con estilo románico y con los años, fue modificada bajo los preceptos del gótico a partir del siglo XIII, momento al que pertenece su magnífico claustro.

El magnífico claustro de la catedral. / Istock

Como sucede con la mayoría de las catedrales, fue sufriendo diferentes modificaciones y ampliaciones siglos después, de ahí que también presente elementos renacentistas y hasta barrocos tanto en la fachada como en una de las torres. Y suma y sigue, porque la girola, la capilla de Palafox o la sacristía mayor pertenecen ya a la época neoclásica, lo que convierte a esta catedral en una masterclass de historia del arte.

El Burgo de Osma también conserva restos del castillo, bastión que protegió la zona de ataques e incursiones de la época. Los expertos e historiadores concluyen que el castillo de Osma es uno de los más antiguos que se levantaron en los reinos hispano medievales, construido en el año 930 en la frontera con el Califato cordobés de Abderramán III. Dicen que fue uno de los enclaves estratégicos más relevantes del reino de León.

Tiene uno de los conjuntos históricos más interesantes de toda Castilla y León. / Istock

La calle Mayor porticada y la plaza Mayor son también dignas de mención. En la plaza se dan cita dos de los edificios más destacados de la ciudad: el antiguo Hospital de San Agustín (hoy convertido en un reputado balneario de la mano de Castilla Termal), una obra levantada entre los siglos XVII y XVIII y con un cuerpo principal flanqueado por dos torres con chapitel. Y el ayuntamiento, construido en el siglo XVIII reproduciendo la estructura y la disposición del antiguo hospital.

El paraíso de los torreznos

Pero si hay algo que puede hacer competencia a su magnífico patrimonio en El Burgo de Osma es su deliciosa gastronomía. Y, como en toda la provincia de Soria, su gran icono es el torrezno, rey indiscutible de la despensa soriana.

El plato más popular de la gastronomía soriana. / Istock

Uno de los mejores sitios para probar esta deliciosa panceta de cerdo frita en El Burgo de Osma es el Mesón Círculo, considerado uno de los templos por antonomasía de este producto según los paladares más exigentes.