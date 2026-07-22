Entramos en el pueblo conocido como "la capital mundial del azafrán": una llanura manchega coronada de molinos de viento donde cada otoño se celebra la Fiesta de la Rosa
La estampa manchega, la historia quijotesca y una festividad cultural directamente relacionada con el azafrán, convierten este lugar en uno de los más especiales de la región año tras año.
A poco más de una hora de Toledo, esta localidad domina el paisaje desde el cerro Calderico, donde una hilera de molinos de viento blancos acompaña desde hace siglos al imponente castillo de la Muela. La estampa, inmortalizada en miles de fotografías por los viajeros, convierte a este municipio en uno de los destinos más emblemáticos del interior de Castilla-La Mancha. Definitivamente, es una parada obligatoria para quienes desean descubrir los paisajes que inspiraron al mismísimo Miguel de Cervantes.
Cada año, cientos de miles de viajeros llegan hasta Consuegra atraídos por un patrimonio histórico que mezcla tradición, arquitectura y cultura popular. Basta con pasear por sus calles para comprobar que el atractivo del municipio va mucho más allá de sus icónicos molinos. Ya sea para una excursión de un día o como parte de una ruta por la región, este rincón toledano demuestra que la esencia de La Mancha está más viva que nunca.
Qué ver en la ciudad del azafrán: su rico patrimonio arquitectónico
La visita suele comenzar en el cerro Calderico, donde se levantan los 12 molinos de viento que se han convertido en el gran símbolo del municipio. Algunos conservan su maquinaria original y permiten conocer de cerca cómo funcionaban estas construcciones dedicadas a moler cereal. Entre ellos destaca el molino Rucio, que todavía realiza demostraciones de molienda en determinadas fechas, mientras que el Caballero del Verde Gabán ofrece una propuesta diferente ligada a la gastronomía local.
Muy cerca se alza el castillo de la Muela, una fortaleza cuyos orígenes se remontan a la época islámica y que posteriormente fue una importante plaza de la Orden de San Juan. Mientras tanto, la Plaza de España concentra algunos de los edificios más representativos de Consuegra: el Ayuntamiento, de estilo castellano-mudéjar, comparte protagonismo con el edificio de los Corredores, donde se encuentra el Museo Arqueológico Municipal, un recorrido por la historia de la localidad desde la época celtíbera hasta la actualidad.
Muy cerca aparecen otros rincones de interés, como la iglesia del Cristo de la Vera Cruz, la plaza de la Orden de San Juan, el convento de las Madres Carmelitas y la iglesia de Santa María. Tampoco faltan talleres artesanos donde adquirir piezas de cuero, forja o cerámica elaboradas siguiendo técnicas transmitidas durante generaciones.
La Fiesta de la Rosa del Azafrán: identidad y raíces
Durante apenas dos semanas, entre finales de octubre y comienzos de noviembre, la llanura manchega se cubre de un intenso manto violeta gracias a la floración de la conocida como rosa del azafrán. Es un espectáculo efímero que transforma el entorno de esta localidad toledana y que, año tras año, atrae a viajeros deseosos de descubrir una de las tradiciones agrícolas más arraigadas de Castilla-La Mancha. Y es que, el azafrán forma parte de la identidad de Consuegra tanto como sus célebres molinos de viento.
La recolección del azafrán: un ritual de hace siglos
La recolección continúa realizándose de forma tradicional a día de hoy. Las flores deben recogerse al amanecer, cuando todavía permanecen cerradas, para después separar cuidadosamente sus valiosos estigmas rojos en un proceso conocido como la monda. Se trata de un trabajo artesanal que apenas ha cambiado con el paso del tiempo y que pone de manifiesto el enorme valor de una de las especias más apreciadas del mundo.
Su cultivo se remonta a muchos siglos atrás y existen diversas teorías sobre su llegada a estas tierras. Algunos historiadores sitúan su introducción durante la presencia musulmana en la península, mientras que otros la relacionan con la Orden de San Juan de Jerusalén, que convirtió el municipio en uno de sus principales enclaves tras recibir estas tierras en el siglo XII. Sea cual sea su origen, lo cierto es que esta delicada especia encontró en el clima manchego las condiciones perfectas para prosperar.
Precisamente para rendir homenaje a esta tradición nació en 1963 el Festival de la Rosa del Azafrán, considerado uno de los acontecimientos culturales más importantes de la comarca. Durante varios días la localidad se llena de actividades que acercan al visitante a la cultura manchega a través de concursos de monda, exhibiciones de folclore, mercados tradicionales y demostraciones relacionadas con el cultivo del azafrán.
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