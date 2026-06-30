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Entramos en el pueblo donde se come el mejor pulpo de España: un Conjunto Histórico-Artístico frente al mar con paisajes de ensueño, una gran tradición marinera y villas con siglos de historia

Una cita gastronómica reconocida como Fiesta de Interés Turístico que en 2025 alcanza ya su edición número 33 y se celebra el día 12 de julio.

La localidad de Galicia donde comer el mejor pulpo y descubrir una impresionante arquitectura marinera

La localidad de Galicia donde comer el mejor pulpo y descubrir una impresionante arquitectura marinera / Istock / jumabufu

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Yanira Morte

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Mugardos, una villa marinera de la provincia de A Coruña, en Galicia, se encuentra en la península de Bezoucos, en la comarca de Ferrolterra, a orillas de la ría de Ferrol. Es mundialmente conocida por su gastronomía, especialmente por el pulpo a la mugardesa. Este pueblo es mucho más que su puerto. Aquí, podrás disfrutar de sus exquisitos platos, visitar castillos antiguos y ver sus villas coloniales.

Barcos de pesca al atardecer, los pescadores que llegan de la amarradura

Barcos de pesca al atardecer, los pescadores que llegan de la amarradura / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Su arquitectura es de carácter marinero. Muchas de las casas conservan las galerías típicas de la costa coruñesa. El puerto de O Seixo llama la atención por sus casas y balcones de colores brillantes. También allí se encuentran mansiones indianas de finales del siglo XIX, como el Chalé de Esperante.

El pueblo donde mejor se come de España es un lugar clave para peregrinos: el pulpo es el plato más famoso, tiene una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y murallas del siglo XII

El pueblo donde mejor se come de España es un lugar clave para peregrinos: el pulpo es el plato más famoso, tiene una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y murallas del siglo XII

Adriana Fernández

Mugardos: un verdadero conjunto Histórico- artístico

El casco antiguo de Mugardos fue declarado Área de Rehabilitación por su valor histórico y etnográfico. Cuenta con importantes Bienes de Interés Cultural y yacimientos arqueológicos. El Castillo de La Palma, es uno de los monumentos más emblemáticos y visitados. Es una construcción del año 1597. Una de las últimas funciones que tuvo fue como cárcel militar en la que estuvo preso Antonio Tejero a finales del siglo XX.

Pescador y caña recortados al anochecer

Pescador y caña recortados al anochecer / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Y sin duda, El Pazo de O Baño está situado cerca del centro de Mugardos, a orillas de la Ría de Ferrol. Destaca el gran hórreo situado a uno de los lados de su portal de entrada. Actualmente, es una propiedad privada y no está abierto a visitas.

Mugardos se encuentra al anochecer, paseo marítimo, barcos de pesca

Mugardos se encuentra al anochecer, paseo marítimo, barcos de pesca / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Un auténtico tesoro gastronómico

El pulpo a la mugardesa es un guiso marinero tradicional de la villa de Mugardos. Este plato se prepara pochando verduras y cociendo el pulpo con patatas, creando una salsa rica y espesa. Este plato nació hace muchos años en las tabernas de los marineros. Para aprovechar el pescado más barato y hacer que fuera más contundente y económico.

Su elaboración es una de las más sencillas y complejas. Primero se cuece el pulpo, dejándolo un poco al dente. Aparte, se hace un sofrito con las verduras, donde se añade pimentón, vino y el agua de la propia cocción del pulpo. Después, se incorporan las patatas troceadas y, finalmente, el pulpo para que absorba todo el sabor.

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Pulpos colgando sobre el agua

Pulpos colgando sobre el agua / Istock / Wirestock

La famosa Feria del Pulpo de Mugardos se celebra tradicionalmente el segundo sábado del mes de julio, dentro de las Festas do Carme de la localidad. Este año el evento tendrá lugar el sábado 11 de julio. Durante esta festividad, se sirven miles de raciones de su plato estrella. Las carpas de degustación se encuentran dentro de la Plaza da Constitución y el Parque de la Constitución.

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