Entramos en el pueblo donde se come "el mejor cocido de España": es el más antiguo de Cantabria, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico y destaca por su cocina casera

¿No hay platos que te recuerdan a lugares concretos? Sabores que te hacen viajar a otro sitio del planeta sin levantarte de la mesa. El cocido montañés de este pueblo cántabro provoca una sensación inolvidable en el paladar de los viajeros, y hace que otros muchos quieran desplazarse como principal atractivo. Pero lo mejor del pueblo es que no solo se vive una experiencia auténtica frente al plato: es Conjunto Histórico Artístico desde 1979, sus calles se graban en la memoria y el entorno natural que acompaña el paisaje merece una escapada, aunque sea, de un fin de semana este otoño. ¡No te arrepentirás!

Bárcena Mayor / Istock / sharko

Bárcena Mayor se asienta a orillas del río Argoza, en el valle de Cabuérniga, dentro del municipio de Los Tojos, a unos 500 metros de altitud. Es el único núcleo habitado dentro del Parque Natural Saja-Besaya, al final de una carretera que serpentea entre desfiladeros durante los últimos kilómetros. Su fama como uno de los pueblos más bonitos de Cantabria está justificada, pero basta sentarse a comer para entender por qué muchos viajeros guardan ganas de regresar.

Adriana Fernández

Con apenas unos 60 habitantes, conserva el aspecto de una aldea tradicional de montaña. Es el pueblo más antiguo de la comunidad autónoma, y bajo sus calles discurre una calzada romana que, siglos después, sirvió como vía de paso para las gentes montañesas que se trasladaron a repoblar tierras durante la Reconquista. Para llegar, desde Santander, se alcanza en poco más de una hora en coche, tomando la autovía hacia Torrelavega y después las carreteras locales del valle de Cabuérniga hasta el propio pueblo.

El pueblo donde se come "el mejor cocido de España" es el más antiguo de Cantabria / Istock / Antonio Lopez Velasco

Arquitectura tradicional de montaña: casco histórico, lugares de interés y naturaleza

Sus calles empedradas están flanqueadas por casas de piedra con balcones y soportales de madera, entre las que destaca la Casa del Callejón, uno de los ejemplos más citados de arquitectura popular montañesa. La Hilera de La Franca, una de las calles más fotografiadas del pueblo, marca la transición entre la zona agrícola y la zona urbana del núcleo. En el centro se levanta la iglesia parroquial de Santa María, del siglo XVII y estilo barroco montañés, con varios retablos, entre ellos uno dedicado a la Inmaculada, del siglo XVIII.

Bárcena Mayor / Istock / Antonio Lopez Velasco

Si eres de esos viajeros que aprovechan la ocasión para exprimir el tiempo al máximo, debes saber que a unos 12 kilómetros se encuentra el castillo de Argüeso, una fortaleza medieval con vistas sobre el valle, y a 14 kilómetros, en Fontibre, que puede visitarse el nacimiento del río Ebro, uno de los rincones naturales más visitados de la Cantabria interior. Definitivamente, ambos lugares permiten completar una escapada de un fin de semana.

¡Pero eso no es todo! Ser el único pueblo dentro de la reserva natural tiene sus ventajas para quien busca desconectar: parten varias rutas de senderismo, entre ellas la que asciende hasta la Cruz de Fuentes, pasando por el Pozo Arbencia. El propio puente sobre el río Argoza, pese a su aspecto centenario, se reconstruyó en el siglo XIX tras una riada, y hoy ofrece una de las panorámicas más repetidas en las fotografías del pueblo.

El entorno natural de Bárcena Mayor / Istock / Antonio Lopez Velasco

El mejor cocido de España: reconocimientos, restaurantes y recetas

Pero si existe un plato capaz de resumir la personalidad gastronómica de Bárcena Mayor, ese es el cocido montañés: alubias blancas, berza y diferentes embutidos se encuentran en este guiso contundente, tradicionalmente asociado a los días fríos y a la cocina de aprovechamiento de las montañas cántabras. Es una de esas recetas que llegan a la mesa humeantes y que, después de la primera cucharada, hacen comprender por qué continúan ocupando un lugar protagonista en la gastronomía regional.

En febrero de 2025, el restaurante La Solana, instalado en una de sus casas de piedra en la calle Iglesia, se alzó con el premio al mejor cocido montañés de la décima edición de la Ruta de los Pucheros, un certamen organizado por la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria junto a la Cofradía de los Cocidos de Cantabria, en el que compitieron 35 establecimientos de toda la región. No era la primera vez: La Solana ya se había llevado el mismo premio en 2019 y en 2020, consolidándose como referencia de este plato.

El restaurante conserva un tajante 4,6 sobre 5 en las puntuaciones de las reseñas de los usuarios de Google. Entre las más destacadas, vemos: "Pedimos dos menú. En uno de primero cocido montañés que estaba buenísimo, con gran cantidad. Y de segundo solomillo que estaba espectacular", dicen algunos de sus clientes. "El cocido montañés, una maravilla. Nunca lo había probado y quedé encantado", dicen otros que han probado la experiencia por primera vez.

Restaurante La Solana de Bárcena Mayor / Instagram: @lasolanabarcenamayor

Asimismo, la faceta culinaria local no termina en la cazuela. La carne de tudanca, la caza, los pescados y los postres caseros también forman parte de las cartas de los establecimientos del pueblo. En El Puente se pueden encontrar propuestas como el chuletón a la piedra o la trucha rellena de jamón y queso, mientras que La Jontana apuesta por elaboraciones como las croquetas, los judiones con jabalí, el solomillo de venado y hamburguesas.