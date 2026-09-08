Entramos en el pueblo con "el cachopo más codiciado de España": casonas del siglo XIII declaradas Bien de Interés Cultural y un restaurante con la mejor receta del país

Que los mejores cachopos se comen en Asturias es una realidad, el lugar originario de este plato. Muchos lugares donde podrás degustar este plato estrella como en Cangas de Onis, un pueblo ubicado en el oriente de Asturias o Gijón, en el centro. Pero hay lugares que destacan más que otros y este es el ejemplo de Candás, la parroquia más poblada del concejo asturiano de Carreño donde se encuentra su restaurante más famosos ”Casa Reinaldo”, taberna que ganó varios concursos gracias a su gran propuesta de ternera asturiana en el concurso nacional “En busca del mejor cachopo de España” por la Guía del cachopo quedando ganador en el 1º puesto.

Adriana Fernández

Dejando a un lado su gastronomía, Candás es conocido también por muchas otras cosa como su producida tradición marinera y por ser reconocida como la “Villa de los Olímpicos”, ganó el récord en ser el pueblo de España con mayor número de deportistas olímpicos por habitante, dando este título en 2001 por el COI, Comité Olímpico Internacional. Esta villa vio nacer a deportistas olímpicos como José Enrique Rodríguez Cal o Herminio Menéndez, uno de los deportistas más laureados de la historia de España con tres medallas olímpicas.

Candás, España / Istock / JLGutierrez

Mucho más que el mejor cachopo de España: qué ver en Candás

Esta villa marinera es ese lugar perfecto para recorrer a pie donde podrás disfrutar y aprender de cada rincón, merece la pena cada pequeño lugar, aunque te recomendamos que empieces por el Parque de les conserveres, encontrarás un gran mural que representa la historia de la villa, estanques y un hermoso jardín botánico. En la parte baja del parque hay una exposición permanente sobre la historia de la industria conservera de Candás, que se encuentra en la antigua fábrica de conservas de B. Alfajeme.

El Dato Su entrada es completamente gratuita y su horario de apertura es de 11:30 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

La iglesia de San Félix de Candás es de los principales monumentos religiosos del pueblo y un gran ejemplo de la arquitectura tradicional asturiana, destaca por su estilo neoclásico junto a una fachada austera pero muy elegante. Dentro resalta el altar mayor y las impresionantes vidrieras, que permiten que la luz natural se filtre de manera especial.

Iglesia de San Felix en Asturias, Candás / Istock / saiko3p

Otro monumento religioso declarado Monumento Histórico-Artístico del siglo XII, es la Iglesia de Santa María del Piedeloro, uno de los pocos ejemplos del románico asturiano que conserva vestigios de sus tres portadas originales, destacando su arco de triunfo y la decoración de sus capiteles.

El Dato Sus orígenes provienen del siglo X, y fue una donación del rey Fruela II y su mujer, la reina Munilla, a la Catedral de Oviedo, en honor a este santo, que es el patrón de Candás, cuyas fiestas se celebran el 1 de agosto. De la iglesia original no queda nada en pie, ya que sufrió muchas reformas después de ser destruida durante la guerra civil.

Otro de los lugares que no puedes perderte es el Centro de Escultura de Candás - Museo Antón, uno de los espacios culturales más emblemáticos de Candás y de toda Asturias. Ubicado en una señorial casona noble del siglo XIII declarada Bien de Interés Cultural, el museo está dedicado a la figura del escultor candasino Antonio Rodríguez García "Antón", una de las grandes promesas de la escultura española cuya carrera quedó truncada por su trágica muerte durante la Guerra Civil a los 25 años de edad.

El Dato Justo detrás del museo y encima del puerto de Candás, hay un parque donde también se exponen varias esculturas, como la del Trol de Candás, la del “Chato” o la de “Damocles”.

Y para terminar no puede faltar su paseo por el Faro de Candás, situado a cuarenta metros de altura sobre el acantilado y que se construyó en 1917, para sustituir una torre de luces ubicada muy cerca de allí. Desde el siglo XVIII, fue usado para la defensa del litoral, donde estuvieron instalados sus famosos tres cañones.

Faro de Candás. Asturias. España / Istock / Sima_ha

“Casa Reinaldo”: la receta clave del éxito

Ganador y declarado como “El Mejor Cachopo de España y del Mundo en 2017”, este restaurante se corona como el mejor y esto es gracias a su exquisita receta. Primero y más importante es la carne, utilizan filetes de ternera con Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Asturiana, una carne tierna, cortada en piezas gigantes que rozan el kilo de peso total una vez montado el plato.

Pero, el relleno es lo que lo diferencia sin ninguna duda, en lugar del tradicional jamón y queso, en Casa Repinaldo apostaron por una combinación algo diferente: la cecina de buey, aportando un toque ahumado, salino que sustituye al jamón, el queso de los Beyos, un queso de montaña, mantecoso y ácido y por último la cebolla caramelizada, cuyo sabor contrasta con la acidez del queso y la cecina.