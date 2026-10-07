Entramos en el pueblo abandonado más bonito de España: tiene una muralla medieval y un conserva un castillo con mazmorras
Nos adentramos en una joya medieval que no deja a nadie indiferente a pesar de haber sido abandonada hace más de 60 años.
Hay pocos destinos que cuenten con un encanto tan peculiar como los pueblos abandonados. Los vestigios de un lugar donde un día vivieron varias generaciones enteras, con paisajes que vieron nacer y morir a sus vecinos, que les dieron de comer y los ayudaron a sobrevivir. Es este el tipo de viajes que se encuentra en auge ahora mismo y la explicación solo puede encontrarse descubriendo alguno de los pequeños municipios cuya suerte no fue del todo buena.
Un pueblo puede acabar desapareciendo por varias razones: a causa de la guerra, como Valdeancheta en Guadalajara o Belchite en Zaragoza; por la fuerza de la naturaleza como San Román de Sau en Barcelona o Mansilla en La Rioja, que quedaron sumergidos bajo el agua; o simplemente por la pérdida de interés en por parte de sus habitantes, como Albares de la Granja en León. Pero Cáceres esconde un pueblo abandonado que se ha convertido en museo.
El pueblo abandonado de Cáceres
Hacia la década de 1960, el municipio de Granadilla quedó completamente vaciado debido a que el gobierno expropió las tierras para construir allí mismo el embalse de Gabriel y Galán. Aun así, ha mantenido su atractivo de tal forma que lo declararon Conjunto Histórico-Artístico, por lo que se podría decir que se trata de un precioso pueblo resucitado de sus propias cenizas. Además, cuenta con una impresionante muralla medieval muy bien conservada.
De hecho, a pesar de que no viva nadie allí, su muralla es de las mejor conservadas de toda España. Los orígenes de Granadilla se remontan al siglo IX, época en la que estuvo habitada por los musulmanes. Del siglo XV todavía se mantiene en pie el castillo con sus mazmorras y un aljibe. Además de la iglesia de la Asunción, del siglo posterior, que fue el único edificio que no se expropió y pudo ser restaurado y donde se celebra una misa anual en recuerdo a los difuntos.
Antaño, se consideraba una villa de gran relevancia, capital de la comarca y cabeza de partido judicial, puesto que era fronteriza con tres reinos cristianos: Castilla, León y Portugal. Cuando los árabes la conquistaron la llamaron Villa de Granada, pero al reconquistarla los Reyes Católicos, cambiaron su nombre a Granadilla para evitar confusiones con la ciudad andaluza. En el año 1848 alcanzó su mayor número de habitantes, llegando a albergar 712 almas.
Historia de un desalojo
La triste historia de un pueblo desalojado comenzó el 24 de junio de 1955, al decretarse la expropiación de las tierras, que comenzaron a inundarse en 1963. Al año siguiente abandonaron la villa sus últimos moradores. El pueblo no se inundó, pero sí quedó aislado al hacerlo la Vega Baja. En 1965, el gobierno de Franco reubicó la capitalidad en Hervás y no fue hasta 1980 cuando se declaró Conjunto Histórico-Artístico por parte del gobierno de Adolfo Suárez.
Esta joya cacereña que llamó la atención incluso de Pedro Almodóvar en 1989 y grabó la escena final de su película '¡Átame!', ha tenido un renacimiento muy lento. Aunque sus antiguos vecinos, que muchos siguen vivos, no pueden volver a asentarse allí, tienen la tranquilidad de regresar dos veces al año: una para la romería de la Virgen de Agosto el 15 de ese mes y otra el 1 de noviembre para la misa de difuntos.
Actualmente cuenta con horario de visitas gratuitas. Abre todos los días excepto los lunes. Entre abril y octubre, de 10:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas, y entre noviembre y marzo de 10:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 18:00 horas.
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