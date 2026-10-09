Entramos en la primera ciudad de España en ser declarada Patrimonio de la Humanidad: tiene el casco antiguo más grande de Europa y el monumento más importante del mundo

Siempre hay una primera vez para todo, incluso en términos de patrimonio. Y la primera ciudad española en entrar en la prestigiosa lista de la UNESCO fue Córdoba. Un gran hito que sucedió en 1984 gracias a la inclusión de la Mezquita como Patrimonio Mundial. Y eso solo fue el comienzo, porque tras esa inclusión, años después, la organización para las Naciones Unidas decidió ampliar el reconocimiento a todo el Conjunto Histórico de la ciudad.

La primera ciudad reconocida por la UNESCO / Istock

Lo anecdótico es que cuando Córdoba entró en la lista, no lo hizo sola, sino que ese mismo año hubo otros cinco bienes inscritos al mismo tiempo que los de Córdoba (la Alhambra y el Generalife de Granada, la Catedral de Burgos, el Monasterio y Sitio de El Escorial, y las obras de Gaudí en Barcelona).

Martín Álvarez

La Mezquita, el gran icono de Córdoba

No hay duda de que la Mezquita es el gran símbolo de Córdoba y su visita es absolutamente imprescindible cuando se pone un pie en la ciudad por primera vez, que por eso es el gran motivo por el que Córdoba entró en la lista de Patrimonio Mundial en 1984. Considerada una creación artística única y uno de los testimonios fundamentales de la arquitectura religiosa islámica en Occidente, es uno de los monumentos más importantes del mundo porque representa la cumbre del arte omeya en España y una fusión única de culturas y estilos arquitectónicos.

La Mezquita es el gran símbolo de Córdoba / Istock

Además, está considerada una de las joyas del arte islámico occidental. Su construcción se inició en el año 785 por Abderramán I, fue el templo más destacado de al-Ándalus y llegó a ser la segunda mezquita más grande del mundo islámico. aunque si destaca por algo es por su fusión de culturas y religiones. Y es que el edificio se levantó sobre una antigua basílica visigoda y, tras la conquista cristiana en 1236, fue consagrado como catedral, añadiéndose en su interior una nave renacentista, gótica y barroca sin destruir la estructura islámica original.

Más allá de la mezquita

Lo interesante de Córdoba como destino Patrimonio Mundial es que, aunque la mezquita sea su gran icono, no tiene un único monumento excepcional. Y es que se trata de una ciudad que tiene uno de los cascos históricos más grandes de Europa, en cuyas calles todavía se pueden leer las huellas romana, visigoda, islámica, judía y cristiana. Un hecho que, precisamente, es una de las razones por las que la UNESCO consideró excepcional su centro histórico, cuyo esplendor llegó a rivalizar con Constantinopla, Damasco y Bagdad.

El puente romano sobre el Guadalquivir / Istock

Perderse por la judería es otra de las cosas que sí o sí hay que hacer en Córdoba. Calles estrechas, fachadas encaladas, patios y pequeñas plazas forman parte del tejido histórico que rodea la Mezquita. Y dentro de este barrio está la Sinagoga de Córdoba, una de las grandes piezas que permiten entender la presencia judía en la ciudad. La importancia de Córdoba está precisamente en que su patrimonio permite leer la convivencia y sucesión de diferentes culturas y religiones en el mismo espacio urbano.

El Puente Romano de Córdoba es otra de las piezas que completan la imagen de Córdoba, vinculado precisamente al río Guadalquivir que cruza la ciudad. Lugar desde el que, por cierto, se tiene una de las perspectivas más reconocibles de Córdoba. El Alcázar de los Reyes Católicos, situado prácticamente al lado de la mezquita, y el conjunto arqueológico de Medina Azahara, a unos cinco kilómetros del centro, completan el circuito monumental y patrimonial imprescindible de Córdoba.