Entramos en el palacio madrileño donde Tamara Falcó celebró su boda: una finca del siglo XIX con bodega propia heredada del marquesado de Griñón
Con más de cien años de antigüedad, se suele utilizar para bodas, eventos, celebraciones privadas e incluso se han llegado a grabar series de televisión.
Todos coincidimos en lo mismo, y es que el día de nuestra boda es uno de los días más especiales e importantes de nuestra vida. Nadie ha dicho que elegir el vestido, los invitados, el menú o las flores vaya a ser fácil, pero sí que es muy importante saber elegir bien dónde vamos a celebrar este día tan importante. No solo a nosotros nos pasa, a nuestros famosos también les cuesta, aunque a Tamara Falcó, no tanto, siempre lo tuvo muy claro y no se lo pensó, eligió una finca del siglo XIX con bodega heredada del marquesado de Griñón, un lugar de lo más especial.
El Palacio del Rincón, con más de cien años de antigüedad, se suele utilizar para bodas, eventos, celebraciones privadas e incluso se han llegado a grabar series de televisión como Lo que escondían sus ojos o películas de reconocimiento internacional como Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar. Está ubicado a 54 km al suroeste de la capital, concretamente en la localidad de Aldea del Fresno, en la carretera que va de Navalcarnero a Cadalso de los Vidrios, en la ribera del río Alberche. Esta impresionante fortaleza se construyó en 1862 por orden de Juan Manuel de Manzanedo y González, que fue nombrado Duque de Santoña por Alfonso XII, cuenta con una gran historia entre sus paredes que te dejarán con ganas de más.
El Rincón: todo lo que alberga en su interior
Cuando cruzas la puerta del Rincón, lo primero que te impacta es esa sensación de estar entrando en otra época, como teletransportarse a otro lugar, a una casa de campo aristocrática de verdad. El recibidor te deja con la boca abierta gracias a sus techos y a su escalinata central de madera pulida. Si sigues caminando por el vestíbulo, te encontrarás con salones gigantescos donde destacan chimeneas de mármol labrado, sofás de terciopelo y espejos antiguos con marcos dorados.
El Rincón es uno de esos lugares donde la luz natural se convierte en parte de la propia arquitectura. Al atravesar sus ventanales, la claridad entra por las vidrieras emplomadas y se refleja sobre unos suelos de parquet que crujen propio de las grandes fincas del siglo XIX.
Además, sus grandes jardines románticos están llenos de una variada vegetación y te ofrecen un escenario al aire libre que no olvidarás. A parte, uno de los rincones con más encanto del palacio es la biblioteca, un espacio cálido y lleno de estanterías con libros antiguos que harán que descubras más acerca de toda su historia. El contraste es brutal al pasar de ahí al comedor principal, mucho más imponente, donde sus grandes arcos de piedra y lámparas de cristal te dejarán con la boca abierta.
Pero cuenta con una gran sorpresa en su interior y es que en su planta inferior conserva su bodega original. Tiene una luz muy tenue, arcos abovedados de ladrillo visto y ese toque subterráneo, íntimo y auténtico que hace que se convierta en un lugar con mucha personalidad.
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