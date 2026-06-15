Entramos en la localidad donde se come el mejor pulpo a la gallega de España: una villa histórica donde miles de personas se reúnen cada año para celebrar una fiesta gastronómica

Mugardos, una villa marinera de la provincia de A Coruña, en Galicia, se encuentra en la península de Bezoucos, en la comarca de Ferrolterra, a orillas de la ría de Ferrol. Actualmente, cuenta con 5.245 habitantes y es mundialmente conocida por su gastronomía, especialmente por el pulpo a la mugardesa. Este pueblo es mucho más que su puerto. Aquí, podrás disfrutar de sus exquisitos platos, visitar castillos antiguos, ver casas coloniales y pasear por sus pueblos.

Barcos de pesca al atardecer, los pescadores que llegan de la amarradura. Galicia, España / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Su arquitectura es de carácter marinero. Muchas de las casas conservan las galerías típicas de la costa coruñesa. El puerto de O Seixo llama la atención por sus casas y balcones de colores brillantes. También allí se encuentran mansiones indianas de finales del siglo XIX, como el Chalé de Esperante.

Adriana Fernández

Pulpo a la Mugardesa: una auténtica exquisitez

El pulpo a la mugardesa es un guiso marinero tradicional de la villa de Mugardos. A diferencia del clásico pulpo á feira, este plato se prepara pochando verduras y cociendo el pulpo con patatas, creando una salsa rica y espesa. Este plato nació hace muchos años en las tabernas de los marineros. Para aprovechar el pescado más barato y hacer que fuera más contundente y económico.

Su elaboración es una de las más sencillas y complejas. Primero se cuece el pulpo, dejándolo un poco al dente. Aparte, se hace un sofrito con las verduras, donde se añade pimentón, vino y el agua de la propia cocción del pulpo. Después, se incorporan las patatas troceadas y, finalmente, el pulpo para que absorba todo el sabor.

Pulpo salvaje limpiado colgado en un paisaje costero de playa / Istock / Jordi Prat Puig

La famosa Feria del Pulpo de Mugardos se celebra tradicionalmente el segundo sábado del mes de julio, dentro de las Festas do Carme de la localidad. Este año el evento tendrá lugar el sábado 11 de julio. Durante esta festividad, se sirven miles de raciones de su plato estrella. Las carpas de degustación se encuentran dentro de la Plaza da Constitución y el Parque de la Constitución. Además, tiene pasacalles, charangas y actuaciones musicales que animan las calles del pueblo.

Pequeño pueblo de pescadores con paseo marítimo de madera y pasamanos. Mugardos, España / Istock / herraez

¡Qué no te puedes perder en tu visita!

Mugardos tiene un yacimiento romano de más de 2000 años de antigüedad. Su espectacular castillo de La Palma o los vestigios de las baterías militares forman parte de una de las mejores defensas de Europa. Este pueblo marinero es perfecto para pasar un día de visita escapándote a otras localidades marineras como Ares, Redes o Pontedeume.

En uno de los extremos del paseo marítimo, en la Avenida do Mar, se encuentra el puerto de Mugardos, uno de los puertos más importantes de Galicia. Tiene un fondeo-calado de dos metros y un pequeño muelle de pasaje. El marisqueo es una de las principales actividades económicas de la zona junto a la pesca artesanal con el pulpo y la nécora.

Lo más sorprendente de Mugardos es su desconocido yacimiento romano de los Baños de Caldoval que fue descubierto por un equipo de arqueólogos en el año 1997 en la ensenada de Santa Lucía. Pertenecía a una villa romana habitada entre los siglos I y V d.C. en época del Imperio Romano y son los únicos baños privados con palestra descubiertos en todo el noroeste peninsular.