Entramos en la "cuna del Descubrimiento de América", que recibe La Vuelta a España 2026: un monasterio franciscano del siglo XV, la réplica de las tres carabelas y el muelle desde el que zarpó Colón

Que el pelotón recorra Huelva de norte a sur en una sola jornada será algo inédito en las 81 ediciones de la Vuelta a España. La etapa 16, prevista para el martes 8 de septiembre de 2026, partirá de Cortegana y terminará unos 186 kilómetros después, en uno de los destinos más relevantes de la historia de España, y la metáfora perfecta de cómo el viaje despide al valiente y recibe la historia, ya sea en una competición deportiva o en los anales de la evolución de España. No es, por ende, una meta cualquiera, entramos en el término municipal de Palos de la Frontera.

Desde La Rábida, Huelva, en la costa suroeste de la Península Ibérica, salió la expedición de Cristóbal Colón. Era 3 de agosto de 1492 y, más de cinco siglos después, otra gran comitiva llegará al mismo territorio, esta vez por carretera. De nuevo, con un final incierto pero, sin duda, esperado.

Sara Fernández García

El convento de los años decisivos

Si bien no tendremos que esperar tanto para saber cómo se decide el desenlace, las etapas tienden a durar entre cuatro y cinco horas, por lo que tendrás tiempo de sobra para echar un vistazo al pueblo. Si no, siempre puedes aprovecharte de las vistas aéreas de la retransmisión, una suerte de visita turística inintencionada que trae consigo impresionantes perspectivas del recorrido.

Monasterio de Santa Maria de la Rabida, Palos de la Frontera, Huelva / Istock

Ahora bien, ¿qué ver? Apunta. El Monasterio de Santa María de La Rábida será una de tus primeras impresiones, puesto que se levanta sobre un promontorio en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel. Su origen documentado se remonta a comienzos del siglo XV y fue uno de los lugares clave en la preparación del viaje colombino. Entre 1485 y 1492, Colón pasó por el convento en varias ocasiones mientras buscaba apoyos para su proyecto. La mediación de fray Juan Pérez, guardián del monasterio, ante la reina Isabel de Castilla resultó decisiva para que la expedición acabara autorizándose.

Virgen de los Milagros, La Rábida / Wikicommons / Miguel Ángel

Hoy pueden visitarse el claustro mudéjar, la iglesia y la imagen gótica de la Virgen de los Milagros, ante la que, según la tradición, Colón rezó antes de zarpar. También está allí la tumba de Martín Alonso Pinzón, capitán de la Pinta, fallecido pocos días después de regresar del primer viaje. Si eres además aficionado al arte pictórico, el conjunto conserva los frescos de Daniel Vázquez Díaz, conocidos como Poemas del Descubrimiento.

En 1755, el terremoto de Lisboa dañó gravemente el monasterio, restaurado después en distintas etapas. Y casi cien años después, en 1856 fue declarado Monumento Nacional, hoy Bien de Interés Cultural.

Otro punto relevante en esta ruta colombina es la Iglesia de San Jorge, donde se leyó, el 23 de mayo de 1492, la real provisión que ordenaba preparar la expedición. Cerca están el Jardín Botánico José Celestino Mutis, con especies americanas, y el paraje natural del Estero de Domingo Rubio.

Tres carabelas que nunca cruzaron el Atlántico

A pocos metros está el Muelle de las Carabelas: la Pinta, la Niña y la Santa María, tres réplicas a tamaño real a las que se puede subir a bordo para recorrer camarotes y bodegas y "recrear" la experiencia del explorador. Sendas embarcaciones se construyeron en 1992 en Isla Cristina para el V Centenario del Descubrimiento, y participaron además en la Exposición Universal de Sevilla, así como en el rodaje de la película 1492: La conquista del paraíso.

Carabelas de La Rábida / 2018 © Diputación Provincial de Huelva

Este sin embargo, no es el puerto exacto del que partió la expedición, sino una recreación del mismo para divulgación cultural e histórica. El original se encuentra cerca de La Fontanilla, otro punto del municipio de Palos, y sería el lugar donde la embarcación se abasteciese de agua antes de hacerse a la mar.

Por entonces, aquel puerto fluvial se encontraba en una ensenada del río Tinto conocida como Canal de Palos y contaba con astillero, alfar y otras instalaciones, y aunque hoy no se conservan estructuras visibles, la arqueología ha permitido localizar el enclave, lugar en que hoy el Ayuntamiento trabaja en su recuperación y musealización.

Estatua de Cristóbal Colón en el parque de La Rábida cerca de Huelva. / Istock / Nando Lardi

Final de etapa

La llegada de la Vuelta añade otra capa a este paisaje. El pelotón alcanzará por tierra un lugar siempre ligado al mar, y esto se nota, lo avisaba el exciclista Óscar Pereiro durante la presentación del recorrido, en elementos como el viento, que podía complicar el tramo final. Pero de nuevo, y como en toda aventura, los azares del destino son parte del propio mérito. Colón tardó algo más de dos meses en cruzar el Atlántico y avistar tierra el 12 de octubre de 1492; el pelotón, sin embargo, necesitará poco más de cuatro horas para completar la etapa. Y tú apenas un instante para tener todo lo que necesitas antes de visitar este impresionante enclave.

Monasterio de Santa María de la Rábida en Palos de la Frontera / wikicommons / Miguel Ángel "fotógrafo"

Ahora sí, llegamos a destino. Lo mejor siempre para el final, y nada como cerrar una visita sentándose a la mesa. Aquí manda el producto onubense: gambas blancas, coquinas y jamón. De platos te recomendamos el Fresón de Palos, los mariscos de la costa, ya sea guisados con habas, fritos o a la plancha; las habas con chocos, raya en pimentón y calderetas de pescado del golfo de Cádiz. Y acompañando la mesa, siempre un vino de la D.O. Condado de Huelva: blancos jóvenes de uva Zalema, y el tradicional Vino Naranja.