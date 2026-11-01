Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paraíso tortilla patatasCarlos AlsinaMigas con pancetaTermas romanasCapital trufa negraDestino navideñoBosque especie únicaRaíces Lolita y Rosario Flores
instagram

Entramos en la ciudad del chocolate más cotizado de España: un palacio de Gaudí, murallas romanas y el cocido que se come al revés

Murallas romanas, una de las obras más singulares de Gaudí fuera de Cataluña, antiguas fábricas de chocolate y un cocido maragato que se come al revés.

El Palacio Episcopal de Astorga comenzó a construirse en 1889

El Palacio Episcopal de Astorga comenzó a construirse en 1889 / Istock / R

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Andrea Gómez Bobillo

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

Al pasear por Astorga (León) vas a cruzarte con 2.000 años de historia comprimidos en unas pocas calles peatonales. En apenas diez minutos de caminata te vas a encontrar tocando piedras levantadas por las legiones romanas, contemplando las agujas de un palacio salido de la mente de Gaudí y oliendo el cacao de sus obradores centenarios.

Palacio Episcopal de Astorga

Palacio Episcopal de Astorga / Istock / S. Greg Panosian

Es una ciudad pequeña, muy manejable y llena de carácter, ideal para olvidarse del coche un fin de semana entero. Además de su patrimonio monumental, Astorga esconde una tradición chocolatera que marcó la vida de la comarca durante siglos y una gastronomía con personalidad propia donde hasta la forma de sentarse a comer tiene su propio ritual.

El paseo fluvial perfecto para hacer en una mañana: 5 kilómetros entre acantilados de 100 metros, buitres leonados sobre un cañón y una ermita templaria del siglo XIII

El paseo fluvial perfecto para hacer en una mañana: 5 kilómetros entre acantilados de 100 metros, buitres leonados sobre un cañón y una ermita templaria del siglo XIII

Sara Fernández García

De Asturica Augusta a las murallas romanas

Mucho antes de que el aroma a chocolate inundara sus esquinas, Astorga ya era un punto estratégico clave en el norte peninsular. Su historia arranca con el campamento romano de la Legio X Gemina, fundado en el año 19 a.C., que con el tiempo dio lugar a la próspera Asturica Augusta.

Vas a hacerte una idea clara del tamaño y la fuerza que tuvo este lugar cuando camines junto a los tramos de la muralla romana que todavía rodean el centro. Acércate también al Museo Romano y no te pierdas la Ergástula, una galería subterránea abovedada que impresiona por cómo ha aguantado el paso de los siglos.

Las cinematográficas murallas medievales de Astorga

Las cinematográficas murallas medievales de Astorga / Istock / Adrian Wojcik

Un palacio de Gaudí frente a la catedral

A muy poca distancia de los vestigios romanos te vas a tropezar de frente con uno de los edificios más fotogénicos de Castilla y León: el Palacio Episcopal. Gaudí lo proyectó a finales del siglo XIX tras un incendio en el edificio original, y ver su piedra clara y sus torres estilizadas es una auténtica sorpresa para todo aquel que lo ve por primera vez.

Justo al lado se alza la catedral de Santa María, por lo que entre ambas crean una plaza monumental espectacular. Como hay tantísimo que observar de los dos edificios, lo mejor es sentarse un rato en alguna de sus terrazas a admirar el contraste entre el estilo neogótico de Gaudí y el esplendor de la fachada de la catedral.

La Catedral de Santa María de Astorga

La Catedral de Santa María de Astorga / Istock / Juanhdez

El chocolate como seña de identidad

Si hay algo que de verdad distingue a Astorga de otras capitales históricas es su idilio con el chocolate. Todo empezó gracias a los antiguos arrieros maragatos, que transportaban mercancías desde los puertos del norte hacia la meseta e introdujeron el cacao en la ciudad, impulsando una potente industria artesanal durante los siglos XVIII y XIX.

Chocolate de Astorga

Chocolate de Astorga / Istock / Joaquin Ossorio-Castillo

En su época dorada, el pueblo llegó a albergar decenas de obradores familiares. Hoy puedes meterte de lleno en esa historia visitando el Museo del Chocolate, repleto de maquinaria antigua, moldes de la época y envoltorios retro. Y, por supuesto, no te vayas sin entrar en alguna de las tiendas del centro a probar las tabletas artesanales que se siguen elaborando con la receta de siempre.

El cocido maragato: empieza por las carnes y acaba con la sopa

Después de la caminata, la parada para comer en Astorga no puede ser otra que el cocido maragato, un plato contundente que tiene la peculiaridad de servirse exactamente al revés de lo que estamos acostumbrados en el resto de España.

Noticias relacionadas y más

Primero llegan a la mesa las carnes (morcillo, lacón, tocino, chorizo, oreja y relleno); después te sirven los garbanzos acompañados de berza y patata; y para cerrar el banquete, la sopa calientita. Dicen que los arrieros lo comían así para asegurarse de meterse lo más sustancioso al cuerpo por si surgía alguna urgencia en el camino. Una tradición deliciosa para disfrutar sin prisas en cualquier mesón tradicional de la zona.

TEMAS

  1. Crecieron a 80 kilómetros y se conocieron grabando un villancico: las raíces de Edurne y David de Gea están entre la capital de la Sierra de Guadarrama y la villa de Toledo con cinco Grecos
  2. Se llama 'la catedral de la gastronomía' y es el mercado más bonito de España: de estilo modernista, tiene cúpulas de cristal de 30 metros y está declarado Bien de Interés Cultural
  3. Los jubilados cambian la Costa del Sol por la 'Sirena del Océano': es la ciudad más antigua de Occidente y fue fundada por los fenicios hace 3.000 años
  4. Ni Doñana ni la Sierra de Andújar, el nuevo hogar del lince ibérico está en un pueblo de menos de 800 habitantes: se considera uno de los grandes éxitos de conservación de la fauna europea
  5. La llaman 'la Miami española' y es la calle más larga de España: está entre dos mares, sobre una lengua de arena que parece flotar sobre el agua formada hace más de 2000 años
  6. Todos los madrileños hacen cola por el hayedo de Montejo, pero pocos eligen este bosque colgado sobre un embalse para otoño: entrada libre, un río que nace entre las hayas y musgo hasta en las raíces
  7. Es una auténtica desconocida, pero es la calle más bonita de España: en la provincia olvidada de Castilla-La Mancha y perfecta para visitar en otoño
  8. Entre Nerja y Torrox se encuentra un pueblo mudéjar colgado a 300 metros de altura: casas blancas y callejones en uno de los pueblos más bonitos de España

Entramos en la ciudad del chocolate más cotizado de España: tiene un palacio de Gaudí y murallas romanas

Entramos en la ciudad del chocolate más cotizado de España: tiene un palacio de Gaudí y murallas romanas

El pueblo-fortaleza en lo alto de un cerro donde comer "las migas más famosas de España"

El pueblo-fortaleza en lo alto de un cerro donde comer "las migas más famosas de España"

El pueblo más bonito de España para recorrer a pie en otoño y recoger níscalos y boletus

El pueblo más bonito de España para recorrer a pie en otoño y recoger níscalos y boletus

La ciudad romana mejor conservada de España se esconde bajo las calles: tiene mosaicos originales y un teatro casi intacto

La ciudad romana mejor conservada de España se esconde bajo las calles: tiene mosaicos originales y un teatro casi intacto

El pueblo de menos de 4.000 habitantes con una romería histórica donde se come el mejor rabo de toro de España

El pueblo de menos de 4.000 habitantes con una romería histórica donde se come el mejor rabo de toro de España

El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer "el mejor arroz con leche de España"

El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer "el mejor arroz con leche de España"

Una pareja hispano-alemana busca voluntarios para vivir gratis en una finca entre dehesas Reserva de la Biosfera de la UNESCO

Una pareja hispano-alemana busca voluntarios para vivir gratis en una finca entre dehesas Reserva de la Biosfera de la UNESCO

Entre Valladolid y Peñafiel se encuentra la Milla de Oro de la Ribera del Duero: un monasterio del siglo XII y una bodega que celebra su 25º aniversario

Entre Valladolid y Peñafiel se encuentra la Milla de Oro de la Ribera del Duero: un monasterio del siglo XII y una bodega que celebra su 25º aniversario