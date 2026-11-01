Entramos en la ciudad del chocolate más cotizado de España: un palacio de Gaudí, murallas romanas y el cocido que se come al revés

Al pasear por Astorga (León) vas a cruzarte con 2.000 años de historia comprimidos en unas pocas calles peatonales. En apenas diez minutos de caminata te vas a encontrar tocando piedras levantadas por las legiones romanas, contemplando las agujas de un palacio salido de la mente de Gaudí y oliendo el cacao de sus obradores centenarios.

Palacio Episcopal de Astorga / Istock / S. Greg Panosian

Es una ciudad pequeña, muy manejable y llena de carácter, ideal para olvidarse del coche un fin de semana entero. Además de su patrimonio monumental, Astorga esconde una tradición chocolatera que marcó la vida de la comarca durante siglos y una gastronomía con personalidad propia donde hasta la forma de sentarse a comer tiene su propio ritual.

Sara Fernández García

De Asturica Augusta a las murallas romanas

Mucho antes de que el aroma a chocolate inundara sus esquinas, Astorga ya era un punto estratégico clave en el norte peninsular. Su historia arranca con el campamento romano de la Legio X Gemina, fundado en el año 19 a.C., que con el tiempo dio lugar a la próspera Asturica Augusta.

Vas a hacerte una idea clara del tamaño y la fuerza que tuvo este lugar cuando camines junto a los tramos de la muralla romana que todavía rodean el centro. Acércate también al Museo Romano y no te pierdas la Ergástula, una galería subterránea abovedada que impresiona por cómo ha aguantado el paso de los siglos.

Las cinematográficas murallas medievales de Astorga / Istock / Adrian Wojcik

Un palacio de Gaudí frente a la catedral

A muy poca distancia de los vestigios romanos te vas a tropezar de frente con uno de los edificios más fotogénicos de Castilla y León: el Palacio Episcopal. Gaudí lo proyectó a finales del siglo XIX tras un incendio en el edificio original, y ver su piedra clara y sus torres estilizadas es una auténtica sorpresa para todo aquel que lo ve por primera vez.

Justo al lado se alza la catedral de Santa María, por lo que entre ambas crean una plaza monumental espectacular. Como hay tantísimo que observar de los dos edificios, lo mejor es sentarse un rato en alguna de sus terrazas a admirar el contraste entre el estilo neogótico de Gaudí y el esplendor de la fachada de la catedral.

La Catedral de Santa María de Astorga / Istock / Juanhdez

El chocolate como seña de identidad

Si hay algo que de verdad distingue a Astorga de otras capitales históricas es su idilio con el chocolate. Todo empezó gracias a los antiguos arrieros maragatos, que transportaban mercancías desde los puertos del norte hacia la meseta e introdujeron el cacao en la ciudad, impulsando una potente industria artesanal durante los siglos XVIII y XIX.

Chocolate de Astorga / Istock / Joaquin Ossorio-Castillo

En su época dorada, el pueblo llegó a albergar decenas de obradores familiares. Hoy puedes meterte de lleno en esa historia visitando el Museo del Chocolate, repleto de maquinaria antigua, moldes de la época y envoltorios retro. Y, por supuesto, no te vayas sin entrar en alguna de las tiendas del centro a probar las tabletas artesanales que se siguen elaborando con la receta de siempre.

El cocido maragato: empieza por las carnes y acaba con la sopa

Después de la caminata, la parada para comer en Astorga no puede ser otra que el cocido maragato, un plato contundente que tiene la peculiaridad de servirse exactamente al revés de lo que estamos acostumbrados en el resto de España.

Primero llegan a la mesa las carnes (morcillo, lacón, tocino, chorizo, oreja y relleno); después te sirven los garbanzos acompañados de berza y patata; y para cerrar el banquete, la sopa calientita. Dicen que los arrieros lo comían así para asegurarse de meterse lo más sustancioso al cuerpo por si surgía alguna urgencia en el camino. Una tradición deliciosa para disfrutar sin prisas en cualquier mesón tradicional de la zona.