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Entramos en la "ciudad barroca" de Murcia que recibe La Vuelta a España: un barrio judío, una fortaleza andalusí del siglo IX y una colegiata monumental

La Etapa 11 de la Vuelta a España permitirá descubrir la fortaleza del Castillo de Lorca, una joya del siglo IX con la imponente Torre Alfonsina y la Torre del Espolón.

Una de las visitas más esperadas de la Vuelta a España.

Una de las visitas más esperadas de la Vuelta a España. / Istock

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Lucía Alfonso González

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La Vuelta a España, la mayor competición de ciclismo de carretera en el país recibe el pistoletazo de salida. Apenas tres días después del inicio de la competición, su recorrido promete una auténtica ruta patrimonial donde, a lo largo de 21 etapas, todo parece posible.

Vista aérea del paisaje urbano de Lorca con la iglesia colegiata.

Vista aérea del paisaje urbano de Lorca con la iglesia colegiata. / Istock

En la edición de este año, su recorrido se concentra fuertemente en el arco mediterráneo y en Andalucía, haciendo de la competición un escaparate cultural con más de media docena de espacios protegidos por la Unesco, así como de alto valor cultural.

La postal más bonita de la primavera está en Murcia: es el mayor campo de melocotones de Europa, está desde el siglo III d. C. y tiene 13.000 hectáreas de color rosa

La postal más bonita de la primavera está en Murcia: es el mayor campo de melocotones de Europa, está desde el siglo III d. C. y tiene 13.000 hectáreas de color rosa

Adriana Fernández

Algunos de ellos son gigantes de la historia y nombres de peso como La Alhambra, el Generalife, el Real Alcázar, la Catedral y el Archivo de Indias, el Parque Nacional de Doñana o diversas Vías verdes. Pero otros como la fortaleza que esconde este curioso pueblo son menos reconocidas, y es gracias a la Etapa 11 del recorrido de La Vuelta a España ahora podrás descubrirla.

El pelotón en la “Ciudad del Sol”

A lo largo de casi 156 kilómetros el pelotón recoge la imagen del corazón de la Región de Murcia en una etapa llana que se presta a una escapada antes del rapidísimo tramo final hacia el casco urbano de Lorca.

Vista de la imponente torre Alfonsina del castillo medieval de Lorca

Vista de la imponente torre Alfonsina del castillo medieval de Lorca / Istock

Pero en nuestro caso, el camino empieza justo aquí, en la “ciudad barroca de Murcia”. Antigua frontera con Granada, este pueblo de origen islámico se convirtió en clave entre la Corona de Castilla y el Reino Nazarí colindante, una posición que durante más de dos siglos defendió con una de las fortalezas andalusíes más impresionantes del Levante.

La leyenda del Cejo de los Enamorados

La leyenda medieval cuenta que una joven cristiana y un caballero musulmán mantuvieron un amor prohibido durante la Reconquista. Acorralados por los soldados en el cortado rocoso de la sierra, prefirieron despeñarse juntos atados de la mano antes que ser separados.

De entre el patrimonio que aún se conserva en el llamado Castillo de Lorca, siglo IX, destaca la Torre Alfonsina, así como la Torre del Espolón, visibles a kilómetros de distancia y puntos de vigilancia que hoy, habiendo perdido su propósito, guardan el horizonte.

Colegiata de San Patricio, Lorca

Colegiata de San Patricio, Lorca / Istock

Por su parte, el Barrio judío y la Sinagoga, intramuros, representan la diversidad religiosa que convivía en Lorca, siendo la segunda la única sinagoga del siglo XV en España que no llegó a ser reconvertida en templo cristiano, conservando intacto su espacio ceremonial, incluida la bimah y el arón kodesh.

¡Recuerda!

No dejes pasar la oportunidad de ver la ciudad desde las alturas, las tomas aéreas del recorrido son la excusa perfecta para entender el enclave y entorno de los pueblos que conforman el trayecto. Y las dimensiones, desde el aire, toman una nueva perspectiva.

Hoy la frontera de reinos ha desaparecido y, desde la caída de Granada, Lorca abrió sus puertas para dar paso a una nueva era: el barroco civil y religioso de los siglos XVII y XVIII. Algunos de los ejemplos más representativos son:

  • Palacio de Guevara: conocido como la Casa de las Columnas, es la joya del barroco civil murciano, con su fachada de columnas salomónicas profusamente labradas, y un patio porticado.
  • Colegiata de San Patricio: una monumental basílica barroca y renacentista que preside la Plaza de España. De dimensiones catedralicias se levantó para conmemorar la victoria en la Batalla de Los Alporchones, cuya imponente fachada barroca domina la Plaza de España.
  • Casas blasonadas: en ella, son más de cien los escudos nobiliarios esculpidos en piedra en las fachadas señoriales del centro histórico.
Plaza de España en Lorca

Plaza de España en Lorca / Istock

Cultura gastronómica

Pero Lorca es mucho más que un paseo por la historia, y conocerla implica también empaparse de su cultura, por eso la gastronomía es parte fundamental de tu viaje.

Entre los platos tradicionales encontramos Jallullo, un guiso caldoso a base de morcilla, harina, ajo y pimentón; la Olla Fresca, similar, pero de legumbres y hortalizas típicas de la huerta; o las Migas de harina de trigo, servidas tradicionalmente los días de lluvia con embutidos de la zona.

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Pero si entras en sus bares probablemente escuches hablar de los crespillos o los chochos de Lorca. Los primeros, crujientes salados elaborados con harina, aceite, vino blanco y pimentón; los segundos, peladillas de almendra recubiertas de azúcar batido.

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