Entramos en la "ciudad del agua" de Granada que recibe La Vuelta a España 2026: declarada Conjunto Histórico-Artístico, tiene una fortaleza árabe, una Fuente de 25 caños y un Monumento Natural

Conocida como la "ciudad del agua", Loja —situada en la comarca homónima al oeste de Granada— destaca por su enorme riqueza hídrica, con fuentes y manantiales repartidos por todo su municipio. Un entorno único que este año cobra un protagonismo especial para los amantes del ciclismo, ya que forma parte de La Vuelta 2026, la 81.ª edición de una de las tres grandes citas del ciclismo mundial junto al Tour de Francia y al Giro de Italia.

Adriana Fernández

Esta gran vuelta se celebra entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre de 2026. En total, el pelotón recorre 3.310 kilómetros repartidos en 21 etapas y cruza cuatro países: Mónaco, Francia, Andorra y España. En concreto, cuando los ciclistas pisen la provincia granadina lo harán en la etapa 13, un recorrido con salida en Almuñécar y meta en la bellísima ciudad de Loja. Una parada perfecta no solo para apretar pedales, sino para cualquier viajero con ganas de descubrir sus desfiladeros, castillos árabes y manantiales escondidos a las puertas de Granada.

Vista aérea de Loja / Istock / bbsferrari

Este municipio suma una gran riqueza histórica y monumental, que ha hecho que sea considerado Conjunto Histórico Artístico. Son muchos sus atractivos, desde la Alcazaba y la iglesia de la Encarnación, hasta sus yacimientos arqueológicos, como los dólmenes de Sierra Martilla, y museos como el Histórico Municipal de la Alcazaba o el Centro de Interpretación del Agua de Loja. Aparte de su arquitectura, cuenta con un gran patrimonio medioambiental con diversidad de paisajes y una alta biodiversidad.

Alcazaba de Loja / wikimedia Commons/Luis Alfonso Escudero

De fortalezas árabes a miradores históricos: qué ver en Loja

Lo bueno de Loja son sus opciones tan variadas en cuanto a ocio, la ciudad perfecta para conocer su historia a través de su casco antiguo o practicar deportes al aire libre. Te recomendamos empezar por su centro histórico; uno de sus encantos más visitados es el famoso mirador de Isabel I de Castilla, que te dará una de las mejores panorámicas de todo el territorio. A solo un paso estarás enfrente de la imponente Iglesia de Santa María de la Encarnación del siglo XVI y muy cerca de la plaza de la Constitución, donde están la Antigua Casa de Cabildos y el Palacio de Narváez, ocupado por el actual Ayuntamiento de Loja.

Puerta de Loja, en Santa Fe / Istock / Fabricio Burbano

Visible desde cualquier punto de la ciudad de Loja, la Alcazaba, una fortaleza árabe del siglo IX sobre un cerro rocoso para vigilar el acceso al Reino Nazarí de Granada que cuenta con un recinto amurallado donde dentro del mismo encuentras el Caserón de los Alcaides Cristianos, tanto su aljibe como sus murallas fueron declarados Monumento Histórico Artístico en 1931.

Caserón de los Alcaides Cristianos / Istock / Ivan Vieito Garcia

En la actualidad, sobreviven los restos del aljibe del siglo XI, la torre del homenaje y buena parte de la muralla, con 13 torres de planta cuadrada, cuatro semicirculares y una octogonal conocida como Torre Ochavada.

Los manantiales de la Ciudad del Agua

Loja es agua pura por todos lados, un capricho de la piedra caliza que filtra la lluvia hasta soltarla a chorros por todo el pueblo. Una de las más importantes y destacadas es la Fuente de los 25 Caños, donde brota con fuerza de la misma roca.

Cascada en Loja, Granada / Istock / Jesus Noguera Fernandez

Entre pilares antiguos, lavaderos de toda la vida y fuentes como la Alfaguara o el Manzanil, la gente del pueblo ha crecido junto a estos chorros que, además han servido para regar las huertas de la vega desde hace siglos.

El desfiladero de los Infiernos de Loja

El desfiladero de Los Infiernos de Loja, tiene un nombre muy curioso debido al impresionante ruido que retumba en el cañón cuando el río Genil baja entre sus paredes de piedras. Este rincón es un verdadero oasis de sombra, musgo y naturaleza salvaje a un paso del pueblo.

Durante siglos, el agua ha ido desgastando la piedra hasta moldear el paisaje a su antojo, creando altas paredes de roca, cuevas ocultas y cascadas tan impresionantes como la de la Cola del Caballo.