El pueblo de Guadalajara que enamora por su manto de lavanda y su alma medieval y que acaba de reunir a todos los Pueblos Mágicos de España

El sábado 15, la Iglesia de San Miguel, uno de los templos más emblemáticos de la villa, se transformó en ágora de debate. El acto inaugural, presidido por el alcalde de Brihuega, Luis Manuel Viejo Esteban, junto al presidente de Pueblos Mágicos de España, Francisco Martín Marfil, y la directora general de Turismo de Castilla-La Mancha, Arancha Pérez, abrió la jornada.