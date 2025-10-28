Hay muchos pueblos mágicos en España, pero esta localidad de Guadalajara famosa por su manto de flores y su encanto medieval se ha convertido en el lugar de encuentro de todos ellos
Del 14 al 16 de noviembre, la magia de los pueblos volverá a reunirse en un encuentro que celebra la emoción de vivir y viajar en lo rural.
Cada otoño, cuando los campos se tiñen de ocres y el aire invita a la calma, lo rural se convierte en protagonista. Este 2025, la cita más esperada del año para los amantes del turismo con alma tendrá lugar en un escenario que parece hecho a medida: Brihuega, en la provincia de Guadalajara, acogerá el V Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España.
Del 14 al 16 de noviembre, representantes de más de 150 municipios de todo el país (alcaldes, artesanos, emprendedores, técnicos de turismo y viajeros comprometidos) se darán cita para compartir ideas, retos y sueños. Más que un congreso, será una celebración del alma rural, un homenaje a la autenticidad y al futuro de los pueblos vivos.
Brihuega, una anfitriona con alma
Elegida por su belleza, su implicación y su espíritu inspirador, Brihuega es mucho más que su famoso manto violeta de lavanda. Entre murallas medievales, fuentes centenarias y calles empedradas, esta villa alcarreña se ha convertido en símbolo del turismo rural inteligente y del equilibrio entre patrimonio y modernidad.
Durante tres días, sus plazas y conventos se llenarán de charlas, talleres, catas, rutas y experiencias que pondrán en valor lo mejor de cada territorio. Porque en los pueblos mágicos, la emoción no se mide en cifras, sino en raíces.
Un encuentro para encontrarse
El Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos no es una feria más: es una experiencia inmersiva que une a quienes creen en el poder de lo local. Habrá mesas redondas sobre sostenibilidad, digitalización, gastronomía o patrimonio, visitas guiadas por los rincones más secretos de Brihuega (sus cuevas árabes, jardines y lavaderos), degustaciones de productos de la tierra y actuaciones culturales que llenarán de vida sus calles.
El objetivo es claro: tejer una red humana y territorial que conecte a los pueblos de España bajo una misma visión de futuro.
Una red que crece y se fortalece
Nacida en 2016, la Red de Pueblos Mágicos de España reconoce a los municipios que destacan por su autenticidad, identidad cultural y compromiso con el desarrollo sostenible. Hoy, con más de 150 destinos certificados, esta iniciativa se ha consolidado como una estrategia de país para revitalizar el interior con orgullo y emoción.
Durante el encuentro se presentarán las nuevas líneas de acción, entre ellas el proyecto “Lugares Mágicos de España”, la creación de rutas temáticas, el desarrollo de la APP oficial con pasaporte digital y programas formativos para jóvenes en turismo rural y comunicación.
Turismo con alma… y con estrategia
Detrás de la magia hay también método. Pueblos Mágicos de España apuesta por profesionalizar el turismo rural sin perder su esencia: impulsar la desestacionalización, favorecer el consumo local, conectar territorios y medir el impacto del turismo responsable.
Porque lo rural también puede ser innovador, y la emoción, medible.
Una oportunidad para Brihuega y para toda Guadalajara
Acoger el V Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos es para Brihuega una oportunidad única para mostrar su potencial y consolidarse como uno de los grandes destinos rurales del país. Pero el beneficio irá más allá: toda la provincia de Guadalajara se verá reflejada en esta cita que reivindica que lo pequeño también es poderoso.
Aquí, cada calle, cada historia y cada aroma de lavanda nos recuerdan que la España interior tiene mucho que decir. Y que, a veces, basta con mirar hacia los pueblos para entender lo esencial.