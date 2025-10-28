Hay muchos pueblos mágicos en España, pero esta localidad de Guadalajara famosa por su manto de flores y su encanto medieval se ha convertido en el lugar de encuentro de todos ellos

Cada otoño, cuando los campos se tiñen de ocres y el aire invita a la calma, lo rural se convierte en protagonista. Este 2025, la cita más esperada del año para los amantes del turismo con alma tendrá lugar en un escenario que parece hecho a medida: Brihuega, en la provincia de Guadalajara, acogerá el V Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España.