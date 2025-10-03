La encina más antigua y grande del planeta está entre España y Portugal: en una dehesa única en Extremadura junto a uno de los pueblos más bonitos del mundo

Venerado en la Antigüedad, hoy no hace más que seguir impresionando a aquellas personas que se ponen frente a ella por su grandeza en todos los sentidos. En Badajoz (Extremadura), a medio camino entre España y Portugal, se encuentra la que se cree que es la más longeva y grande del mundo. Se trata de La Terrona: se estima que tiene entre 800 y 1.100 años, el diámetro de su copa es de 27 metros, tiene 16,4 de altura y un tronco de unos 7,7 de perímetro.