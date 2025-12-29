Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad

Situada al norte de la isla, esta ciudad atrae a quienes buscan paisajes únicos y un centro histórico con edificios que se remontan al siglo XVI. Muchos visitantes aseguran que desprende un marcado aire británico, visible en su arquitectura victoriana y en su cementerio inglés, creado para la comunidad protestante. Otros, la describen como la "La Habana de Canarias", por su sorprendente parecido con la capital cubana. Sea cual sea la comparación, se trata de un destino perfecto para desconectar y disfrutar de unos días de descanso durante la Navidad.