El encantador pueblo de España que ha enamorado a la jet set de Europa: 27 kilómetros de playas y un centro histórico con pasado romano

Es la otra Marbella, la que se aleja de los tópicos y presenta una imagen de típico pueblo andaluz. Se ve en la plaza de los Naranjos, de origen renacentista y rodeada de edificios históricos más que representativos (el ayuntamiento, del siglo XVI, o la antigua Casa del Corregidor, levantada en el XVII). Y sí, Marbella también tiene castillo, una antigua fortaleza del siglo IX, y hasta un torreón de origen musulmán. Y aunque a muchos les cueste creerlo, estos tesoros siempre han estado ahí, mucho antes que los yates de lujo y los coches de alta gama. La clave está en querer descubrirla.