Cuando un emeritense pisa Roma y entiende por qué Mérida es la Roma española

Al caminar por el Foro romano, entre columnas rotas y templos incompletos, no pude evitar pensar en nuestro foro emeritense. Al contemplar elgran Coliseo, majestuoso incluso herido por los siglos, recordéel Anfiteatro de Mérida, que siguen desafiando al tiempo con la misma dignidad. Al igual que el teatro Marcelo (no comparable con el nuestro que es una joya), la loba capitolina, observando todo lo que ocurre, las estatuas y bustos del emperador Augusto, los puentes sobre el Tiber, templos,los acueductos, las termas, el circo, lugar en el que nuestro famoso e invencible auriga, Diocles alcanzó cientos de victorias, durante los mandatos de los buenos emperadores Adriano y Antonino Pio. Roma habla en latín de piedra, y Mérida también. Sus calles, sus puentes, sus acueductos y sus calzadas cuentan una historia común: la de un Imperio que quiso ordenar el mundo y dejó su huella para siempre.