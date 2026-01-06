El embalse más grande de España y el tercero de Europa: casi 14.000 hectáreas de agua que cambiaron para siempre el paisaje de Extremadura

¿Qué haríamos nosotros sin los mapas? Son fundamentales, y no mienten. Pero lo que te puedo decir con seguridad es que se quedan cortos. Porque sobre papel (o más bien sobre la pantalla del móvil) el embalse de La Serena es solo una mancha azul en el este de la maravillosa provincia de Badajoz. Pero cuando te plantas allí y miras alrededor, entiendes que no estás ante una simple infraestructura hidráulica, sino ante un paisaje que se ha ido haciendo a sí mismo con el paso de los años. Hablamos de casi 14.000 hectáreas de agua dulce que hoy parecen naturales, pero que hace no tanto no existían. Un mar interior que cambió la vida de toda una comarca y que, sin comerlo ni beberlo, ha terminado creando uno de los escenarios más sorprendentes de Extremadura.