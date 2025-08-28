El embalse que has cruzado mil veces por la A-3, una joya por descubrir: aguas turquesas y un parque natural único en España

Las rutas de senderismo más populares parten desde Villargordo del Cabriel o Minglanilla, como la ruta de la Fonseca o la del cañón de las Hoces. También se puede practicar rafting o barranquismo (aquí te dejamos otras rutas de barranquismo por España) en los tramos más movidos del río. En definitiva, sea cual sea la elección, el embalse de Contreras es un punto de partida perfecto para descubrir el entorno y la naturaleza que se esconde entre dos tierras, cuando cruzas la A-3.