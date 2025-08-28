El embalse que has cruzado mil veces por la A-3, una joya por descubrir: aguas turquesas y un parque natural único en España
Si alguna vez has conducido por la autovía A-3 en dirección a Valencia, hay una imagen que probablemente se haya quedado grabada en tu memoria: un puente larguísimo suspendido sobre un lago de aguas turquesas, encajado entre montañas. Hoy te descubrimos el nombre de este embalse y algunas curiosidades más.
A comienzos de verano, la Dirección General de Tráfico (DGT) preveía récord de desplazamientos entre julio y agosto, con más de 100 millones de movimientos. Y, gran parte de estos viajes están teniendo como destino, como no podía ser de otra manera, el litoral valenciano.
Desde Madrid, la A-3 conecta Madrid con la Terreta y después de casi 3 horas conduciendo, un embalse de aguas turquesas marca la entrada a tierras valencianas. Lo que tal vez no sabías es que no solo se trata de un pantano, sino de un lugar que esconde historia, naturaleza y un sinfín de posibilidades para los amantes del turismo rural. Bienvenido al embalse de Contreras, un lugar que vale la pena explorar más allá del parabrisas.
Un embalse entre dos tierras
El embalse de Contreras es una obra de ingeniería situada en la confluencia de los ríos Cabriel y Guadazaón, justo en la frontera entre Cuenca y Valencia. Inaugurado en 1972, su construcción tiene una superficie de 2710 ha y se encuentra rodeado de paredes de roca caliza, pinares y unas formaciones geológicas impresionantes conocidas como ‘los cuchillos de Contreras’. Desde la carretera A-3, la imagen del viaducto que lo cruza parece sacada de un escenario alpino: un mar de agua turquesa surcado por una autopista suspendida a gran altura.
Resulta curioso descubrir que la presa solo se puede llenar en su base, puesto que tras su construcción se detectaron problemas de estabilidad cuando se llenaba demasiado. Como las reparaciones se salían de los presupuestos de antaño, se decidió modificar su capacidad, que pasó de ser de unos 900 hm³ a poco más de 350 hm³.
El color turquesa del agua no es un efecto óptico ni un filtro de Instagram. La pureza del río Cabriel y los fondos calcáreos del embalse hacen que el agua adquiera ese tono tan característico. Pero más allá de su belleza natural, el embalse de Contreras también es crucial, puesto que forma parte del sistema Júcar-Turia, que regula el abastecimiento de agua de algunas zonas del Levante español.
Deportes y aventura en un entorno privilegiado
En los últimos años, el embalse ha ido posicionándose como un destino emergente para los deportes acuáticos y la aventura. En su orilla conquense se encuentra el Parque de Aventura de las Hoces de Cabriel, un espacio multiaventura que ofrece actividades como kayak, paddle surf, tirolinas y rutas en bicicleta de montaña. Y, aunque está prohibido el baño libre en la mayoría de sus zonas, sí existen áreas acotadas donde se puede disfrutar del agua con seguridad.
Excursiones imprescindibles: del embalse a las Hoces del Cabriel
El embalse de Contreras es solo uno de los entornos naturales más singulares del centro-este peninsular. A pocos kilómetros se encuentra el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, una joya que sorprende al explorador con sus cañones profundos, bosques de ribera y una biodiversidad única.
Las rutas de senderismo más populares parten desde Villargordo del Cabriel o Minglanilla, como la ruta de la Fonseca o la del cañón de las Hoces. También se puede practicar rafting o barranquismo (aquí te dejamos otras rutas de barranquismo por España) en los tramos más movidos del río. En definitiva, sea cual sea la elección, el embalse de Contreras es un punto de partida perfecto para descubrir el entorno y la naturaleza que se esconde entre dos tierras, cuando cruzas la A-3.
