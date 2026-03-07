Embalse de El Atazar: la ruta de miradores sobre el "mar" de Madrid

Una de las mejores formas de recorrer el embalse es enlazando varios de los municipios que se sitúan en su entorno. Localidades como El Berrueco, El Atazar o Patones ofrecen diferentes perspectivas del lago y cuentan con miradores desde los que se aprecia bien la magnitud del paisaje. El recorrido entre ellos se ha convertido en una pequeña ruta panorámica muy popular para escapadas de un día.