Ni en Egipto, ni en Reino Unido: el faro más antiguo del mundo está en España, es de origen romano y tiene más de 2.000 años de historia
Una joya de la arquitectura urbana reconocida como Patrimonio de la Humanidad.
Si te decimos que el faro más antiguo del mundo se llama Farum Brigantium y tiene origen romano, es más que probable que enseguida pienses que está en algún lugar remoto del Mediterráneo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ni nada más cercano a España, porque el faro más antiguo del mundo que todavía sigue en marcha se encuentra en Galicia, frente a las costas del océano Atlántico.
Esa pista es prácticamente definitiva, porque si hay un faro conocido en el norte de la península, es el que alza monumental en de A Coruña: la Torre de Hércules, posiblemente el icono más popular de la legendaria Costa da Morte.
Fue construído por el imperio romano en algún momento entre finales del siglo I y principios del siglo II con la intención de facilitar la navegación a lo largo de la encrespada y temida costa gallega. Un lugar de paso casi obligado para las embarcaciones que se lanzaban a surcar las travesías marítimas que unían el Mediterráneo con el norte de Europa.
El único faro romano del mundo
Con sus 55 metros de alto, presume de ser el único faro romano del mundo. Aunque, siendo honestos a la verdad, cuando lo levantaron los romanos solo llegaba a los 39 metros; los 14 metros restantes corresponden a la restauración que se llevó a cabo en el faro en el siglo XVIII.
Sea como sea, hoy es uno de los faros más altos; de hecho, es el tercer faro más imponente en altura de España, solo superado por el faro de Chipiona (que tiene 62 metros de alto) y el de Maspalomas (con 60 metros).
Un faro con nombre de héroe
Hay varias leyendas en torno a la existencia de la Torre de Hércules, y una de ellas tiene que ver precisamente con el héroe más famoso de la mitología clásica de quien toma su nombre: Hércules. Dicen que el héroe llegó en barca a las costas que rodean la torre y que fue allí donde enterró la cabeza del gigante Gerión tras vencerlo en combate.
De faro a museo escultórico al aire libre
Hoy la Torre de Hércules ya no funciona como faro; de hecho, perdió esa actividad durante la época medieval, periodo en el que se convirtió en una fortaleza. Actualmente, todo el complejo de la torre es un gran parque escultórico que funciona como museo al aire libre, donde destacan hasta 15 obras de arte de autores del siglo XX de gran relevancia, como Francisco Leiro o Manolo Paz.
Síguele la pista
Lo último