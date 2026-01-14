Ni en Egipto, ni en Reino Unido: el faro más antiguo del mundo está en España, es de origen romano y tiene más de 2.000 años de historia

Si te decimos que el faro más antiguo del mundo se llama Farum Brigantium y tiene origen romano, es más que probable que enseguida pienses que está en algún lugar remoto del Mediterráneo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ni nada más cercano a España, porque el faro más antiguo del mundo que todavía sigue en marcha se encuentra en Galicia, frente a las costas del océano Atlántico.