El edificio modernista más desconocido de España está en una ciudad infravalorada: no tiene nada que ver con Gaudí, pero es precioso

Se exponen piezas tanto antiguas como modernas, con piezas que van desde la Edad de Hierro hasta el siglo XIX, así como objetos curiosos y herramientas del oficio. Hay recreaciones de antiguos talleres cuchilleros, en los que descubrir cómo se hacían las navajas a través de las piezas y exposiciones audiovisuales, además de exhibiciones temporales que ofrecen una experiencia un tanto distinta.