El edificio modernista más desconocido de España está en una ciudad infravalorada: no tiene nada que ver con Gaudí, pero es precioso
Un museo histórico con sede en un edificio de una belleza única.
Desarrollado entre finales del siglo XIX y principios del XX, el modernismo, o Art Nouveau en su vertiente francés, fue un movimiento artístico cuya intención principal era la renovación artística, crear un nuevo estilo que fuera original, juvenil y moderno.
Aquí en España, uno de los mayores exponentes del modernismo, en su aspecto arquitectónico, fue Antoni Gaudí, conocido no solo por la inmensa belleza de sus obras -la Casa Batlló, el Parc Güell o la Sagrada Familia-, sino por su interés en los estilos históricos, en especial el gótico, para expandir las posibilidades creativas de este nuevo arte.
Pero no son tan sólo los edificios y espacios que diseñó Gaudí los ejemplos de arquitectura modernista que tenemos en España. De hecho, hay muchísimos ejemplos de ello, algunos desconocidos para gran parte de la población, pero cuya belleza prácticamente iguala las del arquitecto catalán.
Un museo de mucha tradición
En la ciudad manchega de Albacete, al lado de la catedral de San Juan Bautista, se encuentra el Museo de la Cuchillería, el cual se inauguró en 2004 y alberga una importante colección de piezas únicas del mundo de la cuchillería, una de las tradiciones artesanales más importantes de la ciudad.
Está ubicado en el edificio conocido como Casa del Hortelano, un edificio construido en el 1912 por el arquitecto manchego Daniel Rubio. La fachada, de estilo ecléctico, llama la atención por su diseño simétrico, con balcones de hierro y un tejado a dos aguas. Su interior se distribuye en dos pisos, observables en la estructuración de su fachada.
Con la inauguración del museo se consiguieron cumplir dos objetivos: por un lado, rehabilitar un llamativo e histórico edificio modernista situado en pleno centro de la ciudad y, por otro, que Albacete tuviera un espacio donde conservar su herencia histórica y cultural, y un lugar desde donde dinamizar el sector de la cuchillería.
Por esta razón, es aquí que encontramos la mayor colección de cuchillos, navajas y tijeras de España; tal es que, en 2011, el Museo amplió sus instalaciones en 1.000 metros cuadrados con la unión de un edificio anexo.
Se exponen piezas tanto antiguas como modernas, con piezas que van desde la Edad de Hierro hasta el siglo XIX, así como objetos curiosos y herramientas del oficio. Hay recreaciones de antiguos talleres cuchilleros, en los que descubrir cómo se hacían las navajas a través de las piezas y exposiciones audiovisuales, además de exhibiciones temporales que ofrecen una experiencia un tanto distinta.
Cómo y cuando ir
El museo no se limita solo a las exposiciones de cuchillería, sino que complementa su programación con varias actividades, como los concursos de dibujo infantil y de fotografía, que se convocan cada año. Cuenta también con el proyecto “Acércate, ¡no te cortes”, dedicado a acercar el arte de la cuchillería a alumnos desde infantil hasta secundaria.
Durante el mes de diciembre, para celebrar la Navidad, el museo ofrece una gran variedad de actividades y talleres para toda la familia, como las catas de focaccias artesanas y panettones o los talleres de galletas y adornos navideños.
El museo está abierto de martes a domingo, siendo los miércoles los días de acceso gratuito. De octubre a mayo, el museo abre sus puertas de 10h a 14h y de 17h a 20h, y su precio de entrada general es de 3€ por persona. Los estudiantes pueden entrar por 1€, mientras que los jubilados tan solo deben pagar 0,50€; los menores de 18 años entran gratis.
En pleno centro de la ciudad, el museo se sitúa junto a la catedral, y está rodeado por el parque Plaza de la Catedral, un espacio perfecto para descansar después de pasarse un día visitando al ciudad.
