El edificio menos conocido de Gaudí fue su primera gran obra: declarado Patrimonio de la Humanidad, es una casa de veraneo que se inspira en el estilo neomudéjar

Su interior se divide en tres plantas, un sótano y una azotea. Es en la principal, llamada Planta Noble, donde se sitúan las estancias de día de la familia, con un salón comedor, un recibidor y una cocina. Las estancias personales de la familia se ubican en la primera planta: tres dormitorios, un baño y una sala de estar, todo intercomunicado a través de distribuidores hexagonales que permiten aprovechar el espacio al máximo. En su origen, la buhardilla o segunda planta estaba destinada al servicio; actualmente acoge la exposición permanente, esencial para comprender la historia y evolución de la finca. El sótano, diseñado como zona de almacenaje y carboneras, destaca por su bóveda catalana.