El edificio menos conocido de Gaudí fue su primera gran obra: declarado Patrimonio de la Humanidad y repleto de colores

Los expertos coinciden en que esta casa fue el laboratorio donde Gaudí probó lo que más tarde llevaría a gran escala en la Sagrada Familia o la Casa Batlló; la fusión entre arte y naturaleza, la obsesión por la luz y el color, y el desprecio por las líneas rectas en favor de formas orgánicas. Al recorrerla, se entiende que todo lo que vino después estaba, de algún modo, ya esbozado aquí. Casa Vicens no es solo “la primera obra”, sino la semilla de un estilo que marcaría la arquitectura mundial.