El edificio más bonito de Europa está en España: una joya escondida de Gaudí que combina castillo, naturaleza y modernismo

Pero hay una que pasa más desapercibida, a pesar de que es la que más historia tiene: la Torre Bellesguard o Casa Figueras. Se construyó entre 1900 y 1909 al pie de la sierra de Collserola, pero sus orígenes como castillo se remontan mucho más atrás. Martí I el Humano, último rey de Aragón, ya lo utilizó como residencia real entre los años 1408 y 1410, cinco siglos antes de que el edificio llegara a manos de Gaudí para transformarlo en algo diferente.