La Torre Bellesguard es una de las obras más singulares y menos conocidas de Antoni Gaudíy uno de los grandes tesoros arquitectónicos menos conocidos de Barcelona. Y no está ni mucho menos escondido, sino que se encuentra en el barrio de Sant Gervasi-La Bonanova, en la parte alta de la ciudad, a los pies de la sierra de Collserola.

Vistas desde la sierra de Collserola / Istock

Justo ahí, en la puerta de entrada de esa zona natural que alberga la “montaña mágica” (nombre con el que se conoce al Tibidabo, la cima más alta de la sierra de Barcelona), se puede ver esta torre Bellesguard, que en catalán significa literalmente “bella vista” o “buenas vistas”, es más que evidente por qué: desde su posición elevada se contempla buena parte de Barcelona.

Redacción Viajar

Más de 2000 años de historia

A diferencia de otras obras de Gaudí, el arquitecto construyó una casa con aspecto de castillo medieval en un lugar cargado de historia y simbolismo: con más de 2000 años, en los alrededores se han encontrado restos de asentamientos ibéricos y romanos, aunque su gran capítulo histórico comienza en la Edad Media.

Y es que este fue el lugar donde había vivido el último rey de la dinastía catalana del Casal de Barcelona: Martín I de Aragón, conocido como Martín el Humano. Los historiadores cuentan que el monarca convirtió Bellesguard en residencia real. En 1409 se casó allí con Margarita de Prades, en una ceremonia celebrada por el papa Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna (el papa que hizo del castillo de Peñíscola su residencia), según la documentación histórica sobre el lugar.

Una torre medieval levantada en un asentamiento con más de 2000 años de historia / Istock

Pero el monarca falleció solo un año después, y lo hizo sin descendencia legítima que pudiera sucederle. Por lo que, con su muerte, se extinguió la línea masculina del Casal de Barcelona y se abrió una crisis sucesoria que desembocó en el Compromiso de Caspe de 1412, mediante el cual Fernando de Antequera fue elegido nuevo rey de Aragón.

Gaudí conocía esta historia y la convirtió en parte del lenguaje arquitectónico de Bellesguard, lo que hace que este edificio sea, de alguna manera, un homenaje a aquel pasado medieval. Eso explica que el arquitecto no construyera una vivienda modernista convencional, sino que diseñó una especie de castillo que recuperaba la memoria del antiguo palacio real.

¿Se puede visitar? Sí. Actualmente se puede visitar de martes a domingo, mediante recorridos guiados y audioguías, que permiten conocer tanto los interiores como los jardines y los restos medievales.

Un castillo que no parece de Gaudí

La construcción comenzó en 1900 y terminó en 1909 por encargo de Maria Sagués, viuda del empresario Jaume Figueras, que quería levantar una residencia familiar en aquella finca histórica. Y lo interesante es que Bellesguard rompe con la imagen más popular de Gaudí.

Estamos acostumbrados a asociarlo con fachadas ondulantes, formas orgánicas, columnas que parecen árboles y decoraciones inspiradas en la naturaleza. Sin embargo, aquí encontramos: líneas rectas y volúmenes geométricos, una fachada de aspecto pétreo, con tonos verdes, grises y beige, ventanas apuntadas que recuerdan a la arquitectura gótica, almenas y elementos que evocan las fortificaciones medievales y una torre muy esbelta rematada por una cruz de cuatro brazos. Dicho de otro modo: Gaudí recuperó la estética de los castillos medievales, pero la reinterpretó con técnicas y soluciones propias del modernismo.

Un detalle de la azotea de la Casa Milá / Istock

Los cuatro detalles que convierten Bellesguard en una obra excepcional

Hay varios elementos que merecen atención especial si queremos explicar por qué es una obra tan interesante desde el punto de vista arquitectónico.

La cruz de cuatro brazos

Corona la torre principal y es uno de los símbolos más reconocibles de Gaudí. Incorpora referencias a la senyera y a la memoria histórica del emplazamiento.

La Estrella de Venus

Es el rosetón situado en la fachada principal. Su diseño tridimensional lo convierte en uno de los elementos más singulares de la casa. Se ha relacionado con Venus y con distintas interpretaciones simbólicas vinculadas al pasado del edificio.

Un edificio cargado de simbología / Istock / Jan Willem van Hofwegen

La buhardilla de ladrillo

Sus arcos y tabiques de ladrillo muestran la capacidad de Gaudí para crear estructuras ligeras y resistentes. Es un espacio que permite apreciar su experimentación constructiva.

El viaducto de piedra

Forma parte del conjunto arquitectónico diseñado por Gaudí. Sus arcos y soportes inclinados anticipan soluciones que desarrollaría posteriormente en el Park Güell.