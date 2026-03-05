El edén que se esconde en una de las provincias más infravaloradas de España: un paraíso termal con un balneario fundado por los romanos

Las termas datan del siglo I d.C. y se ubican en el interior del Antiguo Balneario, que se construyó en el siglo XVII. Lo más cautivador de todo es que está exactamente igual, con la piscina de aguas medicinales coronada por una bóveda. Además, en el mismo pueblo de Baños de Montemayor, se puede conocer un tramo de más de un kilómetro de la calzada romana de la Vía de la Plata; así como el molino del siglo XVIII con la maquinaria original.