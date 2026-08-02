El eclipse del siglo pasará por los pueblos más bonitos del norte: cuáles ofrecen sombra, terrazas y vistas limpias al oeste para verlo con calma

El 12 de agosto de 2026 el norte de España se convertirá en uno de los mejores lugares de Europa para contemplar el eclipse total de Sol. Durante unos minutos, la Luna cubrirá completamente el disco solar y transformará la tarde en un fenómeno que no volverá a repetirse en nuestro país hasta dentro de muchos años. Miles de personas buscarán explanadas o grandes espacios abiertos, pero existe una alternativa mucho más especial: vivir el eclipse desde algunos de los pueblos con más encanto de la costa cantábrica.

Algunas de las mejores butacas estarán en plazas medievales, paseos junto al mar y miradores naturales de villas marineras del norte de España. Lugares donde merece la pena llegar con tiempo, recorrer sus calles, comer sin prisas y esperar a que el cielo regale uno de los espectáculos más extraordinarios de las últimas décadas. La fecha coincide, además, prácticamente con el máximo de actividad de las Perseidas, por lo que el viaje puede prolongarse hasta la noche bajo algunos de los cielos más limpios del norte peninsular.

Sara Fernández García

El Instituto Geográfico Nacional recomienda situarse dentro de la franja de totalidad y escoger un lugar con el horizonte occidental lo más despejado posible, ya que el Sol estará muy bajo cuando alcance la fase total del eclipse. Estos pueblos reúnen precisamente esas condiciones y, además, ofrecen algunos de los mejores escenarios para disfrutar del acontecimiento sin renunciar a una jornada de viaje.

Ocho escapadas perfectas para disfrutar del eclipse total en el norte

Mondoñedo (Lugo)

Mondoñedo es una de las grandes joyas monumentales de Galicia. Su plaza de la Catedral, rodeada de edificios históricos y terrazas, invita a pasar la mañana descubriendo uno de los cascos históricos mejor conservados del norte.

Para observar el eclipse, el mejor lugar se encuentra unos metros por encima del centro histórico, en las inmediaciones del Seminario de Santa Catalina, desde donde el horizonte occidental está mucho más abierto.

Ribadeo (Lugo)

El faro de Isla Pancha, frente a la costa de Ribadeo. / Istock

Ribadeo lo tiene todo. Su paseo marítimo, la gran oferta gastronómica y las vistas sobre la ría del Eo la convierten en una de las mejores opciones del norte para vivir el fenómeno.

El punto más recomendable es el Mirador de la Atalaya, un balcón natural orientado hacia el oeste desde el que el horizonte permanece prácticamente despejado sobre el mar.

Luarca (Asturias)

Vista del puerto en el pueblo costero de Luarca, con la flota de barcos de pesca amarrados / Istock / 5

La villa marinera más famosa del occidente asturiano ofrece una imagen inolvidable de casas blancas descendiendo hasta el puerto. Sin embargo, para el eclipse conviene abandonar el muelle y subir hasta el Faro de Luarca. Desde allí, las vistas sobre el Cantábrico permiten contemplar el fenómeno con una perspectiva mucho más limpia.

Tapia de Casariego (Asturias)

Tapia de Casariego merece una visita por su ambiente marinero, los excelentes restaurantes donde darse un homenaje y por tener uno de los paseos costeros más agradables de esta parte de Asturias.

En este paseo marítimo y en los espacios abiertos junto al litoral es donde tienes un horizonte privilegiado hacia el oeste, por lo esta localidad es una magnífica opción para disfrutar del eclipse sin alejarse del mar.

Castropol (Asturias)

El pueblo asturiano de Castropol frente a la ría del Eo / Istock / Ricardo Jato de Evan

Frente a Ribadeo, Castropol conserva un elegante casco histórico y varios balcones naturales sobre la ría. Desde los miradores del paseo marítimo tienes una amplia panorámica del estuario y puedes seguir la evolución del eclipse en un entorno mucho más tranquilo que otros destinos turísticos de la costa.

San Vicente de la Barquera (Cantabria)

San Vicente de la Barquera es de esos lugares que hay que visitar alguna vez aunque no esté ocurriendo ningún fenómeno por sus playas, gastronomía (soñamos con volver a comer un cocido montañés), patrimonio y algunos de los mejores paisajes del litoral cántabro.

El mejor lugar para observar el eclipse es la zona del Castillo del Rey y la Puebla Vieja, donde las vistas dominan la ría y el mar abierto, y desde tienes una perspectiva privilegiada del horizonte occidental.

Comillas (Cantabria)

Comillas, Cantábria / Istock / Timo Christ

Comillas es una de las localidades más elegantes de la costa cántabra. Su patrimonio modernista, encabezado por El Capricho de Gaudí, hace que a visita siempre merezca la pena. Pero para disfrutar del eclipse, el mejor punto se encuentra en el Mirador de Santa Lucía, desde donde se obtiene una amplia panorámica de la villa y del Cantábrico.

Potes (Cantabria)

Aunque se encuentra en el interior, Potes también puede ser una excelente experiencia para quienes prefieran combinar patrimonio y naturaleza.

Desde el Mirador de San Miguel, situado sobre la localidad, el horizonte occidental gana amplitud respecto al fondo del valle y te permite disfrutar del eclipse en un entorno dominado por los Picos de Europa.