Aquí durará más el eclipse que en cualquier otro lugar de España: un pueblo de muralla medieval y una iglesia románica escondida con 1 minuto y 50 segundos de oscuridad total

La cuenta atrás ya se mide en días. El 12 de agosto de 2026, a las 20:26 de la tarde, la sombra de la Luna entrará por la costa occidental de Asturias y, durante un instante que aquí se estirará más que en ningún otro punto del país, se hará de noche en pleno verano. Será el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo, y su franja de totalidad cruzará España de oeste a este, de Galicia a Baleares, pasando por Oviedo, León, Zaragoza o València. Pero hay un lugar donde el espectáculo durará más que en cualquier otro: Navia, una villa marinera de 8.031 habitantes en la desembocadura del río que le da nombre, donde la oscuridad total se prolongará exactamente 1 minuto y 50 segundos, según los cálculos oficiales del Instituto Geográfico Nacional que VIAJAR ha verificado para este municipio.

Puerto de Navia, en Asturias. / Istock

Y aquí está la primera sorpresa para quien solo venga buscando astronomía: Navia no es un punto anónimo en un mapa de trayectorias. Es un concejo costero del occidente asturiano con casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico, un trazado medieval que aún conserva restos de su muralla, arquitectura indiana de las grandes fortunas retornadas de América y, escondida en una aldea del municipio, una pequeña joya románica que casi nadie asocia con este rincón del Cantábrico. Quien se plante aquí el 12 de agosto no verá solo el fenómeno astronómico del siglo: lo verá desde un escenario con ocho siglos de historia a la espalda.

Sara Fernández García

Un minuto y cincuenta segundos: por qué Navia gana la partida

La explicación es pura geometría celeste. La línea de centralidad del eclipse —el eje de la franja donde la totalidad alcanza su máxima duración— pasa prácticamente sobre el occidente asturiano, y Navia queda clavada en ella. Los datos oficiales del IGN para la villa son de una precisión quirúrgica: el eclipse parcial comenzará a las 19:30:49; la totalidad, a las 20:26:49; el máximo llegará a las 20:27:44, y el Sol volverá a asomar a las 20:28:39. En total, 1 minuto y 50 segundos de oscuridad completa, la mayor duración registrada en las tablas oficiales para el territorio español, por delante de capitales como Oviedo (1:48) o A Coruña (1:16).

El eclipse total de Sol es uno de los fenómenos más esperados del siglo en España. / Istock

Hay un matiz que conviene conocer antes de elegir sitio: en el momento del máximo, el Sol estará muy bajo, a unos 11 grados sobre el horizonte y orientado al oeste-noroeste. Eso convierte el eclipse de Navia en una rareza fotográfica —la corona solar suspendida casi a ras de paisaje, con el Cantábrico o el perfil de la villa de fondo—, pero también exige planificar: cualquier edificio, colina o arbolado en esa dirección puede arruinar la observación. La fase parcial se prolongará hasta las 21:21, apenas unos minutos antes del ocaso.

En cuanto a la observación segura, la norma es sencilla y no admite atajos: gafas homologadas con certificación ISO 12312-2 durante todas las fases parciales, que son la inmensa mayoría del fenómeno. Solo durante los 110 segundos de totalidad —cuando el disco solar quede completamente cubierto— es seguro mirar a simple vista; en cuanto reaparezca el primer destello, las gafas vuelven a los ojos de inmediato. Ni radiografías, ni cristales ahumados, ni el móvil apuntando al Sol sin filtro.

El Puerto de Vega, aldea perteneciente al municipio de Navia. / Istock

Queda el factor que nadie controla: el cielo. Las series históricas de nubosidad en la costa occidental asturiana rondan el 55% de media en agosto, un dato que conviene asumir con deportividad cántabra. La ventaja de Navia es que, si la tarde amenaza nubes, la propia A-8 permite desplazarse en minutos hacia el interior o a lo largo de la costa buscando un claro, sin salir de la franja de máxima duración: los concejos vecinos de Coaña, El Franco o Tapia de Casariego ofrecen registros prácticamente idénticos.

Muralla medieval, dos templos que no hay que confundir y un castro con 2.400 años

La villa que quedará a oscuras merece llegar con horas de margen. El casco histórico de Navia, de trazado medieval, conserva en la calle Mariano Luiña los restos visibles de la muralla que cerraba la población: un lienzo de piedra que ha sobrevivido a todos los ensanches y que hoy convive con los comercios del centro. Pasear ese entramado de calles estrechas es la mejor manera de entender por qué el conjunto fue declarado Histórico-Artístico.

Palacio de Camposorio en Navia, Asturias. / Sitomon | Wikicommons

Conviene, eso sí, deshacer un equívoco frecuente. El templo que preside el corazón de la villa, la iglesia de Nuestra Señora de la Barca, no es medieval: es un edificio neogótico levantado en 1895, aunque ocupa el solar de una iglesia gótica del siglo XIV. Tampoco lo es la iglesia de Santa María Magdalena, de factura barroca. La verdadera joya románica del concejo hay que ir a buscarla a Villapedre, una aldea del propio municipio en dirección a Luarca: allí resiste la iglesia de Santa María, un templo románico discreto, rural y auténtico, de esos que no salen en las postales y que justifican por sí solos el desvío.

Playa de Barayo, entre Navia y Valdés / Wikicommons

La nómina patrimonial no acaba ahí. A un salto del casco urbano, en el concejo vecino, espera el Castro de Coaña, un poblado fortificado de la Edad del Hierro habitado desde el siglo IV antes de Cristo y uno de los yacimientos más estudiados de Asturias: decenas de construcciones circulares de piedra asomadas al valle del Navia. En la propia villa, la arquitectura indiana —con el Casino de 1922 como pieza mayor— recuerda la época en que los emigrantes retornados de América levantaron aquí sus palacetes. Y los lectores con memoria literaria reconocerán Navia como cuna de Ramón de Campoamor, el poeta más leído de la España del XIX.

Cómo llegar, dónde situarse y dónde sentarse a la mesa

Navia está a unos 100 kilómetros de Oviedo, algo más de una hora por la Autovía del Cantábrico (A-8), que recorre toda la costa y enlaza también con Galicia. Es la gran baza logística de la villa frente a otros puntos de la franja: acceso directo por autovía y varias salidas que permiten recolocarse a última hora si las nubes obligan.

Desembocadura del río Navia. / Istock

Para la observación, la consigna es un horizonte oeste-noroeste limpio. Dentro del concejo, los espacios abiertos del entorno de la ría y de la playa de Navia ofrecen esa panorámica despejada sobre el mar; en Puerto de Vega —la parroquia marinera del concejo, distinguida como Pueblo Ejemplar de Asturias—, el entorno del mirador de La Atalaya, sobre el puerto, regala uno de los balcones más fotogénicos de todo el occidente. Los datos del IGN para Puerto de Vega son gemelos de los de la villa: totalidad de 1 minuto y 50 segundos con máximo a las 20:27:40.

Y como ningún eclipse se disfruta con el estómago vacío, la parada gastronómica está resuelta a pie de muelle. En Puerto de Vega, el Mesón El Centro, en la plaza de Cupido, recomendado por la Guía Michelin, borda la cocina marinera del Cantábrico —salpicón de rape, pulpo, merluza sobre crema de puerros—; en el propio muelle, la Sidrería Jorge sirve calamares de la rula local y merluza a la sidra, y La Marina, casa familiar fundada en 1925, lleva tres generaciones despachando pescados, mariscos y bonito del norte en temporada. El percebe y el marisco de estas rulas son argumento suficiente para alargar la escapada un día más.

Ayuntamiento de Navia, Asturias. / Bambino | Wikicommons

Cuando todo pase —cuando a las 20:28:39 el primer rayo vuelva a encender los tejados de pizarra y las gaviotas retomen el escándalo donde lo dejaron—, quedará la imagen: una villa medieval del Cantábrico apagándose en mitad de una tarde de agosto, la muralla de la calle Mariano Luiña en penumbra, el mar convertido por un momento en un espejo oscuro. Ciento diez segundos de noche en pleno verano. Nadie en España tendrá más.