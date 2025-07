El mejor camping de Andalucía está en Cádiz: "Un lugar que parece inventado para desconectar"

Leía a Iñaki Uriarte bajo la sombra de un árbol, sus diarios. Subraye algunas frases. Y ahora recuerdo esta, que no sé si es suya, mía o de nadie: “Lo bueno de los lugares a los que no has ido es que aún no los has arruinado con expectativas”. Me pareció perfecta para este sitio. No es espectacular, ni ruidoso, ni escenográfico. Es un lugar donde se está bien. Y eso ya es mucho.