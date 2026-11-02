Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paraíso tortilla patatasCarlos AlsinaMigas con pancetaTermas romanasCapital trufa negraDestino navideñoBosque especie únicaRaíces Lolita y Rosario Flores
instagram

Doris (47 años), busca voluntarios para vivir gratis en una casa cueva aislada en las montañas de Tenerife: “Lejos de las multitudes de personas para vivir en paz y tranquilidad”

Una experiencia de bioconstrucción y autosuficiencia en plena naturaleza a cambio de alojamiento gratuito.

Una finca agrícola y casas cueva a 1000 metros de altitud en Tenerife

Una finca agrícola y casas cueva a 1000 metros de altitud en Tenerife / Istock / ergejs Kartasovs

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Yanira Morte

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

Cada vez son más las personas que se animan al voluntariado rural para poder viajar más barato y vivir el campo desde dentro. De hecho, cada vez se ofrecen más este tipo de oportunidades para poder quedarte en casas perdidas en medio del monte y sin pagar nada de alojamiento. Es un planazo si lo que buscas es una auténtica desconexión.

La isla más bonita de las Canarias tiene un solo habitante: dicen que tiene "las aguas más azules del mundo"

La isla más bonita de las Canarias tiene un solo habitante: dicen que tiene "las aguas más azules del mundo"

Adriana Fernández

No lo confundas con un hotel o casa rural convencional con comodidades o servicios de limpieza, la realidad es que vas como voluntario a colaborar día a día. Al estar viviendo en una casa en plena reforma, esto implica vivir entre polvo, herramientas y escombros. También deberás contar con que es una vivienda completamente desconectada de la red eléctrica, el uso de servicios básicos como la luz, el agua caliente, los electrodomésticos dependen del sol y exigen un consumo muy limitado y consciente.

Pueblo en la montaña de Tenerife

Pueblo en la montaña de Tenerife / Istock / herraez

Vivir gratis en una casa cueva aislada en las montañas de Tenerife

Este voluntariado ya está preparado para cualquier persona interesada en Workaway, una plataforma que conecta a los viajeros con los anfitriones dispuestos a ofrecer alojamiento completamente gratuito a cambio de colaboración es sus tareas. En este caso, nuestra protagonista es Doris, una mujer alemana de 47 años que vive en las Islas Canarias desde el año 2005 y busca una vida más autónoma y sencilla. Su terreno de dos hectáreas está situado a 1000 metros de altitud sobre las montañas de Tenerife, rodeado de tierras agrícolas y barrancos que incluyen estructuras de cuevas y vistas al mar. Ella siempre lo ha tenido claro y asegura que esta viviendo el sueño que siempre soñó, "hice realidad mi sueño y compré mi propio terreno, lejos de las multitudes de personas para vivir en paz y tranquilidad".

El Dato

La convivencia incluye comidas compartidas en las que se prepara comida casera, con opciones para intolerantes, veganos o vegetarianos y solo se permite fumar en las zonas exteriores.

Uno de sus principales objetivos es mantener un ecosistema autosostenible y sin residuos y debido al trabajo constante que requiere este terreno, busca voluntarios dispuestos a echar una mano. Las tareas son sencillas: plantar y cuidar árboles como pinos y cedros, trabajar en la huerta orgánica, cuidar de los frutales, atender a todos los animales de la finca y colaborar en los proyectos de acuaponia al aire libre, apicultura ecológica y bioconstrucción.

Tenerife, Islas Canarias, viajar España

Tenerife, Islas Canarias, viajar España / Istock / MARTINE BANCKAERT

Horario, alojamiento y servicios que se propone

Los horarios serían de unas 15 horas semanales, organizadas en jornadas de 3 horas al día durante 5 días a la semana, los fines de semana son siempre libres para descansar o explorar la isla. Todos los voluntarios duermen en una cabaña construida por materiales reciclados que se encuentra todavía en plena fase de remodelación.

Noticias relacionadas y más

Pueblo en la montaña de Tenerife

Pueblo en la montaña de Tenerife / Istock / DrazenVukelic

Doris pide una estancia mínima de 3 semanas para poder establecer un ritmo de trabajo tranquilo y estable. Este proyecto acepta tanto a parejas como a personas individuales, pero priorizando que sean responsables, puntuales y cumplan con los requisitos de la estancia. Su inscripción se realiza a través del anuncio publicado en Workaway, ahí podrás enterarte de todos los detalles y conocer un poco más sobre este proyecto. Su perfil ya cuenta con muchísimas solicitudes y valoraciones positivas para esta nueva etapa de trabajo abierta para este 2027.

TEMAS

  1. Crecieron a 80 kilómetros y se conocieron grabando un villancico: las raíces de Edurne y David de Gea están entre la capital de la Sierra de Guadarrama y la villa de Toledo con cinco Grecos
  2. La ciudad romana mejor conservada de España se esconde bajo las calles: mosaicos originales, un teatro casi intacto y un museo subterráneo único en Europa
  3. Es una auténtica desconocida, pero es la calle más bonita de España: en la provincia olvidada de Castilla-La Mancha y perfecta para visitar en otoño
  4. El pueblo más bonito de España para recorrer a pie en otoño y recoger níscalos y boletus: pinares infinitos, rutas entre bosques y un centro dedicado a las setas
  5. Entramos en la ciudad del chocolate más cotizado de España: un palacio de Gaudí, murallas romanas y el cocido que se come al revés
  6. Los jubilados cambian la Costa del Sol por la 'Sirena del Océano': es la ciudad más antigua de Occidente y fue fundada por los fenicios hace 3.000 años
  7. Ni Doñana ni la Sierra de Andújar, el nuevo hogar del lince ibérico está en un pueblo de menos de 800 habitantes: se considera uno de los grandes éxitos de conservación de la fauna europea
  8. Todos los madrileños hacen cola por el hayedo de Montejo, pero pocos eligen este bosque colgado sobre un embalse para otoño: entrada libre, un río que nace entre las hayas y musgo hasta en las raíces

La ruta de senderismo perfecta para noviembre: 3 kilómetros por el bosque elegido como el mejor cuidado de España,

La ruta de senderismo perfecta para noviembre: 3 kilómetros por el bosque elegido como el mejor cuidado de España,

La ciudad episcopal ideal para recorrer a pie y comer "la mejor tarta del mundo"

La ciudad episcopal ideal para recorrer a pie y comer "la mejor tarta del mundo"

La biblioteca más bonita del mundo está en España y tiene 40.000 volúmenes bajo frescos del Renacimiento

La biblioteca más bonita del mundo está en España y tiene 40.000 volúmenes bajo frescos del Renacimiento

Entre Valencia y Alicante se encuentra un pueblo de origen bereber con un monasterio subterráneo

Entre Valencia y Alicante se encuentra un pueblo de origen bereber con un monasterio subterráneo

El parque natural con más cabras montesas en libertad de España: lagunas glaciares a 3.000 metros y el pico más alto de la península

El parque natural con más cabras montesas en libertad de España: lagunas glaciares a 3.000 metros y el pico más alto de la península

La Reserva de la Biosfera a un paso de Barcelona con más de 30 ermitas románicas

La Reserva de la Biosfera a un paso de Barcelona con más de 30 ermitas románicas

La clase media cambia Stonehenge por la ciudad de los dólmenes Patrimonio de la Humanidad: 33 templos con diferentes estilos arquitectónicos

La clase media cambia Stonehenge por la ciudad de los dólmenes Patrimonio de la Humanidad: 33 templos con diferentes estilos arquitectónicos

Doris busca voluntarios para vivir gratis en una casa aislada en las montañas : “ Hice realidad un sueño y compré mi propio terreno, lejos de las multitudes de personas para vivir en paz y tranquilidad”

Doris busca voluntarios para vivir gratis en una casa aislada en las montañas : “ Hice realidad un sueño y compré mi propio terreno, lejos de las multitudes de personas para vivir en paz y tranquilidad”