Doris (47 años), busca voluntarios para vivir gratis en una casa cueva aislada en las montañas de Tenerife: “Lejos de las multitudes de personas para vivir en paz y tranquilidad”

Cada vez son más las personas que se animan al voluntariado rural para poder viajar más barato y vivir el campo desde dentro. De hecho, cada vez se ofrecen más este tipo de oportunidades para poder quedarte en casas perdidas en medio del monte y sin pagar nada de alojamiento. Es un planazo si lo que buscas es una auténtica desconexión.

Adriana Fernández

No lo confundas con un hotel o casa rural convencional con comodidades o servicios de limpieza, la realidad es que vas como voluntario a colaborar día a día. Al estar viviendo en una casa en plena reforma, esto implica vivir entre polvo, herramientas y escombros. También deberás contar con que es una vivienda completamente desconectada de la red eléctrica, el uso de servicios básicos como la luz, el agua caliente, los electrodomésticos dependen del sol y exigen un consumo muy limitado y consciente.

Pueblo en la montaña de Tenerife / Istock / herraez

Vivir gratis en una casa cueva aislada en las montañas de Tenerife

Este voluntariado ya está preparado para cualquier persona interesada en Workaway, una plataforma que conecta a los viajeros con los anfitriones dispuestos a ofrecer alojamiento completamente gratuito a cambio de colaboración es sus tareas. En este caso, nuestra protagonista es Doris, una mujer alemana de 47 años que vive en las Islas Canarias desde el año 2005 y busca una vida más autónoma y sencilla. Su terreno de dos hectáreas está situado a 1000 metros de altitud sobre las montañas de Tenerife, rodeado de tierras agrícolas y barrancos que incluyen estructuras de cuevas y vistas al mar. Ella siempre lo ha tenido claro y asegura que esta viviendo el sueño que siempre soñó, "hice realidad mi sueño y compré mi propio terreno, lejos de las multitudes de personas para vivir en paz y tranquilidad".

El Dato La convivencia incluye comidas compartidas en las que se prepara comida casera, con opciones para intolerantes, veganos o vegetarianos y solo se permite fumar en las zonas exteriores.

Uno de sus principales objetivos es mantener un ecosistema autosostenible y sin residuos y debido al trabajo constante que requiere este terreno, busca voluntarios dispuestos a echar una mano. Las tareas son sencillas: plantar y cuidar árboles como pinos y cedros, trabajar en la huerta orgánica, cuidar de los frutales, atender a todos los animales de la finca y colaborar en los proyectos de acuaponia al aire libre, apicultura ecológica y bioconstrucción.

Tenerife, Islas Canarias, viajar España / Istock / MARTINE BANCKAERT

Horario, alojamiento y servicios que se propone

Los horarios serían de unas 15 horas semanales, organizadas en jornadas de 3 horas al día durante 5 días a la semana, los fines de semana son siempre libres para descansar o explorar la isla. Todos los voluntarios duermen en una cabaña construida por materiales reciclados que se encuentra todavía en plena fase de remodelación.

Pueblo en la montaña de Tenerife / Istock / DrazenVukelic

Doris pide una estancia mínima de 3 semanas para poder establecer un ritmo de trabajo tranquilo y estable. Este proyecto acepta tanto a parejas como a personas individuales, pero priorizando que sean responsables, puntuales y cumplan con los requisitos de la estancia. Su inscripción se realiza a través del anuncio publicado en Workaway, ahí podrás enterarte de todos los detalles y conocer un poco más sobre este proyecto. Su perfil ya cuenta con muchísimas solicitudes y valoraciones positivas para esta nueva etapa de trabajo abierta para este 2027.