La región donde veranea la élite de Cataluña tiene calas escondidas, casas indianas y una gastronomía de primera

El paseo por el centro de Begur es una lección de historia a cielo abierto. El pueblo conserva su aire medieval, con calles estrechas, la silueta de su castillo en lo alto y torres de defensa del siglo XVI que recuerdan los tiempos en que los piratas acechaban la costa. Pero lo que más llama la atención son las casas indianas, construidas por los begurenses que emigraron a Cuba en busca de fortuna y regresaron con un patrimonio que transformó el pueblo. Sus fachadas coloridas, los balcones de hierro forjado y los jardines llenos de palmeras crean un ambiente señorial que todavía hoy distingue a Begur.