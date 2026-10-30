Ni Doñana ni la Sierra de Andújar, el nuevo hogar del lince ibérico está en un pueblo de menos de 800 habitantes: se considera uno de los grandes éxitos de conservación de la fauna europea

La historia del lince ibérico está marcada en rojo durante la segunda mitad del siglo XX. una época en la que estuvo al borde de la extinción. Y es que, desde los años cincuenta, sus poblaciones fueron desapareciendo de manera progresiva por varios factores: desde la persecución humana (caza, trampas y envenenamientos), a la destrucción y fragmentación de su hábitat, pero sobre todo por la drástica reducción de su principal alimento: el conejo.

Y pensar que estuvo al borde de la extinción hace solo unas décadas... / Istock

Eso hizo que en 2002, el censo de linces ibéricos en España apenas contabilizara los 94 ejemplares en libertad en todo el territorio, concentrados en dos pequeñas poblaciones de Andalucía: Doñana y Sierra Morena. Un dato dramático que hizo que esta especie llegase a estar considerada como el felino más amenazado del mundo.

Adriana Fernández

La vuelta del lince a la península

La recuperación comenzó a tomar impulso a principios de este siglo con diferentes proyectos europeos de protección del hábitat, por un lado, y de recuperación de las poblaciones de conejo, por otro. Aunque fue la cría en cautividad y la posterior reintroducción de ejemplares en nuevos territorios lo que más ha contribuido a su recuperación.

El paisaje de Sierra Morena, hábitat natural del lince ibérico / Istock

En 2011 comenzaron las primeras liberaciones de linces nacidos en cautividad, y uno de los territorios que lo protagonizaron está precisamente en la comarca de Sierra Morena, que comparte territorio con Córdoba, Jaén y Ciudad Real. Es precisamente esta última provincia donde se encuentra uno de los mayores casos de éxito de recuperación del lince, localizado en un pequeño pueblo de apenas 750 habitantes.

Almuradiel, y más concretamente en la finca Navarredonda, fue uno de aquellos pueblos en los que se liberaron linces, convirtiéndose en una de las grandes actuaciones de la reintroducción de la especie en Castilla-La Mancha. A partir de ese momento, este pueblo de Ciudad Real fue incluido entre los municipios declarados oficialmente zonas de presencia estable y potencialmente reproductora del lince ibérico en 2014. Y así hasta el día de hoy.

El paraíso del lince en la península

Situado muy cerca de Despeñaperros, Almuradiel consiguió reunir todo aquello que el lince necesitaba para su recuperación. Por un lado, el entorno, rodeado de monte mediterráneo, con matorral y zonas boscosas (lo que viene siendo un parque natural de atracciones para el lince). Si a eso le sumamos la disponibilidad de conejo, su principal presa, la continuidad de hábitats y corredores naturales y, no menos importante, la colaboración entre administraciones, técnicos, propietarios de fincas y colectivos vinculados al territorio, el resultado es más que evidente.

La recuperación del lince es un caso de éxito / Istock

Eso hace que Almuradiel hoy forme parte de un núcleo más que importante de población de lince. Y es que el censo oficial de 2025 contabilizó 356 linces en Sierra Morena Oriental, en Ciudad Real, con 71 hembras territoriales y 147 cachorros. Un éxito que se ha repetido también a nivel peninsular: en todo el territorio, el censo de 2025 registró 2.663 linces ibéricos en España y Portugal, un 10,9 % más que en 2024. Y Castilla-La Mancha, lugar donde se localiza Almuradiel, fue la comunidad autónoma con más ejemplares: 1.051.