Ni Doñana ni el Delta del Ebro, el auténtico paraíso de flamencos rosas de España está en una Reserva Natural de Málaga: está considerada la segunda colonia más importante de Europa

La Laguna de Fuente de Piedra se encuentra en el norte de la provincia de Málaga, en la divisoria atlántico-mediterránea muy cerca de Antequera, cuenta con la mayor colonia de cría de flamencos de toda la península ibérica y la segunda más grande de Europa. La laguna y su entorno forman parte de la Red de Espacios Naturales protegidos de Andalucía, donde fue declarada como Reserva Natural. También ha sido declarada zona húmeda de importancia internacional y Zona de Protección Especial para las Aves (ZEPA) por la CEE.

Adriana Fernández

Este espacio ocupa casi 7 kilómetros en su parte más ancha y unos 2,5 en la más estrecha, con una superficie de casi 1.500 hectáreas. Una de sus características fundamentales es que se trata de una laguna estacional, con agua salina de alto contenido en cloruro sódico, lo que impulsó la explotación salinera, al menos desde la época romana hasta 1951.

Grandes Flamencos en Laguna Fuente de Piedra, Andalucía, España / Istock / Rudolf Ernst

Aparte de los famosos flamencos, la laguna y sus alrededores son el hogar de una enorme variedad de aves. En total se encuentran unas 170 especies diferentes. Paseando por la zona te puedes encontrar desde águilas, aguiluchos laguneros, abejarucos, cigüeñas hasta todo tipo de ánades y fochas. También habita una buena colonia de reptiles como el galápago leproso.

Grandes flamencos en Laguna fuente de piedra, Andalucía, España / Istock / Rudolf Ernst

Si eres un amante del senderismo, de las excursiones al aire libre e incluso de las aves, este es tu lugar. La Laguna de Fuente de Piedra dispone de varios senderos que recorren este lugar y desde donde podrás observar su fauna desde diferentes puntos de vista. Además, cuenta con una muy buena adaptación para personas con movilidad reducida y visitas de familias con niños pequeños debido a su escasa dificultad, como es el caso del llamado sendero del Laguneto.

¿Qué ver cerca de la zona?

Aparte del espectacular Parque Natural, en el pueblo que toma su mismo nombre, podrás encontrar lugares imprescindibles en tu visita como es el caso de la tumba del papa San Clemente, un mártir del siglo II, cuyas reliquias han sufrido cuando un grupo de vecinos impuso su actual emplazamiento, fuera de la iglesia del pueblo. Muy cerca, encontrarás el Refugio de Burrito, fundado en 2003, este centro se encarga del bienestar de burros y mulos.

Parque natural "Laguna de Fuente de Piedra" / Istock / Ekaterina Chuyko

Solo a 40 minutos en coche, encontrarás dos de los espacios naturales más espectaculares de toda Málaga. Por un lado, el Paraje Natural del Torcal de Antequera y, por otro lado, el Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes, recorrido por uno de los senderos más visitados y demandados del país, el Caminito del Rey.