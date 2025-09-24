Parece Dolomitas, pero es España: el paisaje montañoso más espectacular de Europa se alza sobre el mar y está más cerca de lo que crees

Este macizo montañoso forma la parte central de la cordillera Cantábrica y que se extiende por más de 67.000 hectáreas entre Asturias, León y Cantabria. La orografía está dividida en tres macizos: el occidental o Cornión, el oriental o de Ándara y el central o de los Urrieles. El último de ellos, Urrieles, es el más agreste y en él se concentran las cumbres más altas; ya que une 14 cumbres por encima de los 2.500 metros.