Dólmenes neolíticos, el hayedo más grande de Europa y pueblos de cuento: el viaje perfecto para otoño está en España

Un encantador pueblo de pasado medieval, de calles empedradas y casas de piedra con portalones y hasta escudos de armas, coronadas con sus característicos tejados inclinados que le dan un marcado carácter tradicional. Adentrarse en el pueblo, a través de su histórico puente medieval, es como cruzar una puerta al pasado en medio de un bosque encantado. Porque eso es Irati, como un bosque mágico en el que hay que perderse al menos una vez en la vida. Si es en otoño, mejor.