Diez rincones de Extremadura donde enamorarse del otoño

Un sinfín de facetas proclama la belleza de Extremadura, cambiante en cada estación. La primavera trae consigo la eclosión del renacer de la vida, dejando de lado la lobreguez del invierno cencellado y cubriendo la geografía extremeña de una paleta de colores potentes y una sinfonía interpretada por la naturaleza. El verano aterriza con su luminosidad, su ardor y sus tonos agostados. Pero es el otoño la temporada en la que Extremadura se muestra con su preciosismo más espectacular, envuelta en un festival de colores con un clima ideal para disfrutar de la naturaleza. En esta época del año, predominan los colores vivos y ocres, la luz intensa y una meteorología sublime para sumergirse, no solo entre la flora y la fauna, sino también en la gastronomía de temporada (setas y castañas).