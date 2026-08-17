Dicen que es la joya escondida de Alicante: el pueblo marinero con la mejor playa de la Costa Blanca y un castillo que parece flotar sobre el Mediterráneo
Un encantador destino marinero, situado entre los famosísimos Jávea y Calpe, que poca gente conoce todavía.
La Costa Blanca está salpicada de pueblos bonitos y playas, muchas playas. Para situarnos, es esa costa del Mediterráneo que baña la provincia de Alicante, en el sureste de España, desde el municipio de Denia (en el norte) hasta el de Pilar de la Horadada (al sur) y las playas son uno de sus grandes atractivos, que para esto está formada por 244 kilómetros de arenales, calas y acantilados. Un espectáculo.
Entre los pueblos que se asoman a este litoral, hay nombres tan famosos y turísticos como Calpe, Altea o Benidorm. Sin embargo, todavía quedan lugares para descubrir, antiguos núcleos pesqueros que han conseguido conservar toda su esencia frente a otros destinos de la costa alicantina. Y Moraira es, posiblemente, uno de los más bonitos.
Qué ver en este pueblo marinero
Ubicado en la Marina Alta, es decir, en esa zona turística que entre las localidades de Calpe y Jávea, es un encantador núcleo costero situado en el norte de la provincia de Alicante. Y uno de sus grandes atractivos frente a otros pueblos vecinos es que ha sabido mantener esa imagen de pequeño puerto mediterráneo rodeado de calas, casas blancas y vegetación, y auténticas calas salvajes.
Pertenece al municipio de Teulada-Moraira, o lo que es lo mismo: un pueblo que tiene dos núcleos claramente diferenciados. Por un lado, Teulada, un núcleo medieval situado en el interior (su villa gótica amurallada, declarada Bien de Interés Cultural, es de visita prácticamente obligada), y por el otro Moraira, completamente en la costa y muy vinculada al mar y a la pesca.
Un castillo en la orilla del mar
Uno de los grandes símbolos de Moraira es, sin duda, su castillo. Se trata de uno de los grandes iconos de la localidad, con una silueta tan peculiar y característica que es una de las más reconocibles de la costa: está literalmente integrada en el paisaje marítimo del pueblo.
Fue construido en el siglo XVIII para proteger la costa de los ataques de piratas y corsarios berberiscos. Pero lo peculiar es su planta: tiene forma de ‘pezuña de buey’, con una fachada semicircular orientada hacia el sur y una única entrada en la parte norte. No es el típico castillo medieval con torres y almenas sino que se trata, en realidad, de una fortaleza costera de artillería, compacta y maciza, pensada para defender el litoral.
Además, el castillo está en una ubicación espectacular: sobre la playa de l'Ampolla, prácticamente junto al mar.
Las mejores playas de Moraira
Es esa playa, la de l’Ampolla, uno de los grandes atractivos de Moraira y, para quien todavía no sabe nada de este municipio, posiblemente su secreto mejor guardado. Tiene unos 250 metros de longitud, arena fina y dorada, aguas tranquilas y está situada junto al centro urbano y localizada, literalmente, a los pies del castillo. Eso es lo que realmente hace que esta playa sea única y muy fotogénica.
Eso sí, la playa más valorada por los vecinos de Moraira es, sin duda, la playa de El Portet. No es excesivamente grande (apenas tiene unos 300 metros) pero basta echar un vistazo a sus fotografías para confirmar que se trata de un espectáculo paisajístico, entre el mar y la montaña, que nada tiene que envidiar a las islas Baleares. Una bahía de arena blanca y finísima, de aguas cristalinas, y un fondo marino de un azul turquesa tan espectacular que recuerda incluso a los del Caribe.
- Federico, 94 años, último vecino de una aldea sin luz ni carretera: 'Aconsejo a los jóvenes que se dejen de tanta ciudad
- Las raíces separadas de Amaia Montero (49 años) y Leire Martínez (47 años) están en el extremo oriental de Gipuzkoa: dos voces para la misma banda y dos pueblos a 10 kilómetros
- Todos van a Ronda, pero pocos van al pueblo blanco con un desfiladero y termas romanas: aguas termales que brotan a más de 30 grados y un paisaje entre montañas
- Se llama el “barrio de los millonarios” y es donde veranea (y vive) la élite del País Vasco: palacetes indianos frente a una bahía y la playa más señorial del Cantábrico
- Las raíces compartidas de Estopa (50 y 47 años) están en la ciudad obrera que metieron en todas sus canciones: el bar de sus padres, la fábrica de SEAT y el barrio que les dio el nombre
- El mejor destino para mayores de 60 años que quieran seguir viajando en septiembre: un paraíso gastronómico, pueblos barrocos, clima suave y un final de verano de película
- Entramos en el puerto con las sardinas más famosas de España: se comen asadas junto al mar, tiene un paseo marítimo pesquero, y es accesible desde el metro de la ciudad
- La llaman la 'Florencia andaluza' y son dos ciudades hermanas: una ruta Patrimonio de la Humanidad por el renacimiento y el aceite de oliva