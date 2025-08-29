Devoción, flamenco y mostachones: la tradición que convierte a este Pueblo Mágico en la capital de la fiesta
Del 5 al 8 de septiembre, Utrera celebra la Feria de Consolación, declarada de Interés Turístico de Andalucía, con peregrinaciones, procesiones, flamenco y casetas abiertas a todos.
Cada mes de septiembre, el Pueblo Mágico de Utrera se viste de gala para rendir homenaje a su patrona, la Virgen de Consolación, en unas fiestas que mezclan devoción, cultura popular y ambiente festivo. Declarada de Interés Turístico de Andalucía, la Feria de Consolación es mucho más que una feria: es un viaje a la esencia de un pueblo que late al compás del flamenco y abre sus puertas con hospitalidad andaluza. Este 2025, la cita se celebra del 5 al 8 de septiembre.
Una feria con siglos de historia
El origen de la Feria de Utrera está ligado a las peregrinaciones en honor a la Virgen, que desde hace más de cinco siglos atraen a fieles de toda Andalucía. Tal fue la fuerza de esta devoción que ni siquiera la prohibición de Carlos III en el siglo XVIII consiguió detenerla. Con el tiempo, la romería dio paso a un festejo que hoy mantiene intacta su identidad. Desde mediados del XIX, la feria se celebra en un recinto junto al Parque de Consolación, con casetas abiertas y un ambiente acogedor que recuerda a la Feria de Abril de Sevilla, aunque con un sabor más cercano y popular.
La Preferia y la música como protagonistas
La fiesta arranca con la Preferia, que este año trae a artistas de primer nivel: Marta Santos, Javi Medina y Asere el 29 de agosto; Andy y Lucas el día 30; y Rosario Flores el 31 en la Plaza de Toros. En la Plaza del Altozano habrá actuaciones gratuitas los días 2 y 3 de septiembre. Y durante la feria, la Caseta Municipal acogerá a voces como Erika Leiva, María Toledo, Cantores de Hispalis, María de la Colina o Las Soles, junto a grupos de rumba, sevillanas y academias de flamenco. Utrera, cuna de grandes figuras de este arte, convierte así su feria en un escenario de música en vivo.
La Virgen y su lámpara milagrosa
El momento de mayor recogimiento llega la noche del 7 de septiembre, cuando el Rosario parte desde la Parroquia de Santa María hacia el Santuario de Consolación. Allí, a las 23:00 horas, tiene lugar el repique de campanas, el canto de la Salve y el encendido de la lámpara que, según la tradición, nunca se apaga desde el milagro del aceite en el siglo XVI.
El 8 de septiembre, día grande, la Virgen sale en procesión al alba, portada por devotos y acompañada por el coro de su Hermandad. La jornada culmina con la Función Solemne al mediodía, en un ambiente de fe y emoción compartida.
Mucho más que devoción
Pero la Feria de Consolación es también convivencia y sabor. Entre actuaciones y peregrinaciones, los visitantes descubren el patrimonio de la ciudad y disfrutan de su gastronomía. El mostachón, dulce estrella de las confiterías locales, es protagonista, acompañado de la aceituna gordal, panes y picos elaborados con cereales de la tierra o anises y cervezas artesanas. Todo ello en un ambiente donde las casetas, abiertas a foráneos y locales, invitan a compartir baile y conversación hasta bien entrada la noche.
La Fiesta con mayúsculas
En Utrera, la feria no es un evento más, es la Fiesta con mayúsculas. Una cita donde la devoción se mezcla con la alegría, donde los peregrinos coinciden con los flamencos, y donde la música y la gastronomía se convierten en lenguaje común. Quien acude a Utrera en septiembre se lleva mucho más que un recuerdo, se lleva el alma de un pueblo que hace de su feria un símbolo de identidad y orgullo andaluz.