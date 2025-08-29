Devoción, flamenco y mostachones: la tradición que convierte a este Pueblo Mágico en la capital de la fiesta

El origen de la Feria de Utrera está ligado a las peregrinaciones en honor a la Virgen, que desde hace más de cinco siglos atraen a fieles de toda Andalucía. Tal fue la fuerza de esta devoción que ni siquiera la prohibición de Carlos III en el siglo XVIII consiguió detenerla. Con el tiempo, la romería dio paso a un festejo que hoy mantiene intacta su identidad. Desde mediados del XIX, la feria se celebra en un recinto junto al Parque de Consolación, con casetas abiertas y un ambiente acogedor que recuerda a la Feria de Abril de Sevilla, aunque con un sabor más cercano y popular.