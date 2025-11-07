Tres destinos donde el sol no se esconde
El otoño ha llegado, pero en muchas ciudades de España el buen tiempo se resiste a irse. Mientras algunas zonas se cubren de nubes y chaquetas, otras siguen ofreciendo un clima agradable.
Temperaturas suaves, cielos despejados y un sol, siempre presente, que invita a seguir disfrutando de los días al aire libre. Para despedirse del verano y disfrutar de una escapada corta, inspiradora y soleada, existen destinos donde el otoño es la excusa perfecta para seguir viajando.
De este modo, Barcelona, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria se presentan como las ciudades perfectas para quienes desean combinar cultura, gastronomía, mar y un poco de vitamina D. Y si algo tienen en común estas tres ciudades es que cuentan con una propuesta hotelera pensada para el viajero que busca experiencias locales sin renunciar al confort. En ese contexto, Sercotel es un aliado perfecto para realizar una escapada y dejar atrás el estrés.
Tu escapada empieza en Sercotel
El otoño no tiene por qué ser sinónimo de mantas y sofá. También puede ser el mejor momento para descubrir ciudades con otro ritmo, para vivir el mar, la arquitectura y los sabores locales. Barcelona, Málaga y Las Palmas esperan al visitante con el mejor clima del otoño y con la hospitalidad de Sercotel como compañera de viaje.
Porque escaparse cerca también puede servir para sentirse muy lejos.
Barcelona: otoño con vistas a la Sagrada Familia
En pleno Eixample barcelonés, el Sercotel Rosellón se ha convertido en un secreto a voces para quienes desean disfrutar de una de las vistas más privilegiadas de la ciudad. Su rooftop panorámico ofrece una imagen inigualable de la Sagrada Familia, con un ambiente relajado perfecto para ver atardecer o compartir un brunch de altura.
Desde este octubre, el rooftop del hotel ha estrenado su nuevo brunch, disponible tanto para huéspedes como para visitantes casuales. Una propuesta sabrosa y sofisticada que permite comenzar el día con energía frente a uno de los monumentos más icónicos del país.
Más allá de su terraza, el Sercotel Rosellón destaca por su cuidada hospitalidad y su desayuno de calidad, donde el zumo de naranja natural, el café recién molido y una amplia selección de opciones dulces, saladas y saludables se convierten en el primer placer del día.
Málaga: otoño con acento mediterráneo
Al sur, Málaga continúa abrazada por el sol en otoño. Sus terrazas siguen llenas de vida, sus museos invitan a pasear sin prisa y el mar sigue marcando el ritmo. El Sercotel Rosaleda Málaga es el lugar perfecto para empaparse del carácter mediterráneo de la ciudad. Con un diseño moderno y una ubicación estratégica, el hotel es un punto de partida ideal para explorar a pie el centro histórico, el Soho o la zona del puerto.
Su terraza exterior y la piscina descubierta son dos de sus maravillosos atractivos para quienes desean seguir tomando el sol, incluso en octubre. Aquí, el otoño parece no haber llegado todavía.
Y como en todos los hoteles Sercotel, el desayuno es uno de los momentos más celebrados por los viajeros: productos frescos, opciones variadas y ese café que huele a recién hecho convierten las mañanas en algo más que una rutina.
Las Palmas de Gran Canaria: donde el otoño nunca llega
Si hay un destino que parece vivir en una eterna primavera, ese es Las Palmas de Gran Canaria. Su clima privilegiado permite disfrutar de la playa durante todo el año, y su estilo de vida relajado invita a reconectar con lo esencial. Frente a la icónica Playa de Las Canteras, el Sercotel Playa Canteras ofrece una experiencia en primera línea de mar, donde despertarse viendo el océano Atlántico no es un lujo, sino una realidad diaria.
Las habitaciones con vistas, el acceso directo a la playa y el trato cercano convierten al hotel en un refugio perfecto para quienes buscan escapar del ritmo acelerado sin salir del país.
Otro añadido imprescindible del hotel es su maravillosa piscina con vistas al mar. Una forma única de relajarse frente a un precioso paisaje. La piscina del Hotel Playa Canteras es una excelente forma de descansar, reconectando con la propia vida, en un oasis de tranquilidad.
Toda la información sobre los hoteles en este enlace.
Síguele la pista
Lo último