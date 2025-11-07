Tres destinos donde el sol no se esconde

De este modo, Barcelona, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria se presentan como las ciudades perfectas para quienes desean combinar cultura, gastronomía, mar y un poco de vitamina D. Y si algo tienen en común estas tres ciudades es que cuentan con una propuesta hotelera pensada para el viajero que busca experiencias locales sin renunciar al confort. En ese contexto, Sercotel es un aliado perfecto para realizar una escapada y dejar atrás el estrés.