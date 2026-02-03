Los dos destinos de España que The New York Times ha elegido como los mejores de 2026: uno es el museo que todavía no conoces de Madrid

El itinerario se completa mirando al Mediterráneo. En 2026 está previsto que más de 200 obras de Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America viajen a Valencia, en uno de los eventos culturales más relevantes del año en España. Se trata de piezas que llevan más de un siglo fuera del país, conservadas en Nueva York. La previsión es que estas obras se exhiban en una sede temporal valenciana antes de integrarse en un proyecto museístico más amplio vinculado a la ciudad y a la figura del pintor. Madrid aporta el espacio íntimo (la casa, el jardín, el estudio); Valencia devuelve el horizonte abierto, el mar y la luz directa. Este movimiento es lo que convierte la propuesta en destino cultural y no en simple exposición puntual.