Los dos destinos de España que The New York Times ha elegido como los mejores de 2026: uno es el museo que todavía no conoces de Madrid
Los dos destinos elegidos por la revista neoyorquina no son los típicos, pero merecen la pena.
Las listas anuales del New York Times suelen decir más de lo que parece, pues no solo marcan tendencias, también revelan qué tipo de viaje interesa ahora. En su selección de destinos para 2026, el diario neoyorquino no mira a los grandes clásicos españoles, sino a dos propuestas muy concretas y muy distintas entre sí. Poblenou, un barrio barcelonés en plena transformación, y la España de Joaquín Sorolla, con parada clave en su casa-museo de Madrid y una agenda cultural que mira también a Valencia.
De fábrica a barrio con pulso propio
No sé si estaréis al tanto, pero, durante décadas, Poblenou fue el motor industrial de Barcelona. Ahí encontrarás fábricas textiles, chimeneas y almacenes definían un paisaje que poco tenía que ver con la postal mediterránea. Esa herencia explica por qué hoy el barrio ofrece algo distinto; espacios culturales insertados en arquitectura industrial.
El New York Times destaca esa reconversión sin borrar la vida cotidiana. Lugares como Museu Can Framis, instalado en una antigua fábrica, o la Sala Beckett, referente del teatro contemporáneo, conviven con mercados, bares de los de toda la vida y una Rambla del Poblenou que sigue funcionando como eje vecinal. A esto se suma la transformación de la Plaça de les Glòries, antiguo nudo de tráfico reconvertido en gran espacio verde y cultural. El interés del barrio no está en “verlo todo”, sino en entender cómo una zona productiva se ha reconvertido, dando una lección de que sí es posible dar una segunda vida a las cosas.
Un viaje con calendario
La segunda elección no es un lugar único, es una ruta cultural con fechas y razones. El eje es el gran Joaquín Sorolla y el regreso de su obra al centro del debate artístico internacional. La pieza clave es el Museo Sorolla de Madrid, cerrado por una profunda rehabilitación y con reapertura prevista para 2026. El museo no es una pinacoteca convencional: es la antigua casa y taller del pintor. Sus estancias y su jardín permiten entender cómo Sorolla trabajaba la luz desde lo cotidiano.
El itinerario se completa mirando al Mediterráneo. En 2026 está previsto que más de 200 obras de Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America viajen a Valencia, en uno de los eventos culturales más relevantes del año en España. Se trata de piezas que llevan más de un siglo fuera del país, conservadas en Nueva York. La previsión es que estas obras se exhiban en una sede temporal valenciana antes de integrarse en un proyecto museístico más amplio vinculado a la ciudad y a la figura del pintor. Madrid aporta el espacio íntimo (la casa, el jardín, el estudio); Valencia devuelve el horizonte abierto, el mar y la luz directa. Este movimiento es lo que convierte la propuesta en destino cultural y no en simple exposición puntual.
Dos elecciones, una misma idea de viaje
Lo interesante de esta dupla no es la comparación, sino el hilo que las une. Tanto Poblenou como la España de Sorolla responden a una misma lógica; viajar para entender procesos, no para consumir iconos. Un barrio que se ha reinventado sin disfrazarse y un pintor cuya obra vuelve a dialogar con el presente. España interesa en 2026 cuando se mira desde ahí, desde lo que cambia, pero tiene raíces. Y eso, más que una moda, suele ser una buena señal.
